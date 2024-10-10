В Мурманской области развитие высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистому и рентген-эндоваскулярному профилю включено в стратегический план «На Севере – жить», в том числе и на вторую пятилетку. Об этом в ходе научно-практической конференции «Интервенционная кардиология и хирургия сосудов в Заполярье» заявил и.о. заместителя губернатора – министра здравоохранения Дмитрий Панычев.

В рамках конференции региональные специалисты и приглашённые гости из федеральных центров обсудили развитие сердечно-сосудистой и рентген-эндоваскулярной хирургии Мурманской области.

Мероприятие приурочено к трём памятным датам Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина: 45-летию со дня создания отделения сосудистой хирургии, 35-летию со дня открытия ангиографического кабинета и 20-летию работы отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения.

Болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин смерти населения России, поэтому сердечно-сосудистая и рентген-эндоваскулярная хирургия по праву считается той областью медицины, которая играет ключевую роль в сохранении здоровья и жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медицинские осмотры и диспансеризация являются профилактикой и ранним выявлением проблем, а периодическое диспансерное наблюдение – это рутинный контроль за течением болезни. Когда человек обращается в стационар с более серьёзной стадией течения заболевания, пациента начинает вести сердечно-сосудистый хирург. Именно этот специалист планово предотвращает развитие осложнений и спасает жизнь при экстренных ситуациях.

Поэтому развитие высокотехнологичной медицинской помощи по данному направлению включено в стратегический план «На Севере – жить», в том числе и на второе пятилетие.

По профилю сердечно-сосудистая хирургия, в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в прошлом году выполнено более 3,7 тысячи операций, что на 40% или на 1000 операций больше, чем в 2022 году, за 9 месяцев этого года сделано более 2,6 тысячи операций. Более 2,6 тысячи рентген-эндоваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме и хронической ишемической болезни сердца выполнено в 2023 году, а за 9 месяцев этого года – более 1,5 тысячи.

Также были выполнены хирургические вмешательства на открытом сердце: в частности, операций по аортокоронарному шунтированию в 2023 году выполнено 291, за 8 месяцев 2024 года – 202 операции.

Благодаря работе специалистов данного направления, в Мурманской области за 9 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года наблюдается положительная динамика сохранения жизни у пациентов с заболеваниями системы кровообращения. В этом, в том числе, несомненная заслуга сердечно-сосудистых хирургов и врачей по рентген-эндоваскулярной диагностике и лечению.

Достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря профессионализму заполярных хирургов и постоянному обновлению материально-технической базы наших медучреждений. Например, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставлены в областную клиническую больницу и областной клинический многопрофильный центр современные ангиографы. В рамках плана «На Севере – жить» при поддержке губернатора Мурманской области также отремонтированы кабинеты, в которых будут проводиться рентгенологические исследования. В Апатитско-Кировскую центральную районную больницу новый ангиограф будет поставлен до конца текущего года.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, проведение научно-практической конференции «Интервенционная кардиология и хирургия сосудов в Заполярье» является ещё одним необходимым условием для дальнейшего профессионального роста и обмена опытом среди медицинских работников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/