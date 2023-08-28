Развитию информационных технологий в музеях региона помог Мурманский морской торговый порт

Крупнейшее профессиональное событие в области цифровизации культуры состоялось в Мурманской области – ХХVII научно-практическая конференция «АДИТ-2023: «Музей как пространство коммуникаций». Она была посвящена вопросам развития информационных технологий в музеях, архивах и библиотеках. Одним из партнеров мероприятия стал Мурманский морской торговый порт.

«Многолетняя дружба связывает градообразующее предприятие АО «Мурманский морской торговый порт» и областной краеведческий музей - более десяти лет плодотворного сотрудничества. Высокие технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Меняется и способ передачи и получения информации. Одно неизменно – музей остается пространством коммуникации. Наше акционерное общество, как социально-ориентированное предприятие, поддерживает инициативы краеведческого музея к переменам. Успех партнёрства зависит от совпадения целей и ценностей. Уже сегодня посещение главного музея Мурманской области – это увлекательное и захватывающее событие в жизни не только жителей региона, но и его гостей», - отметила, приветствуя собравшихся, заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению и имуществу АО «ММТП» Анжела Сарыбина.

Интересно, что конференция стала рекордной по числу заявок на участие в очном формате. Представленные доклады касались мультимедийных решений в музейных экспозициях, развития и внедрения в работу учреждений культуры технологий на базе искусственного интеллекта, новаций в законодательной базе, цифровой безопасности, развития музейных баз данных, опыта работы по программе «Пушкинская карта», инклюзивных проектов и других актуальных тем.

За последние годы силами областного краеведческого музея и Мурманского морского торгового порта было реализовано множество проектов, в том числе на базе градообразующего предприятия. Особую гордость вызывает выставка уникального двенадцатиметрового коллажа «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» Евгения Федоровича Бартольда. Он состоял из панорам довоенного Мурманска, которые 72 года хранились в запасниках областного краеведческого музея.

Напомним, Мурманский морской торговый порт регулярно оказывает поддержку социальным учреждениям Мурманска, таким как Мурманский центр социальной помощи семье и детям, Мурманский центр помощи детям «Ровесник», клуб молодых инвалидов «Валентина-плюс» и другим. Помимо этого, градообразующее предприятие занимается облагораживанием территории областного центра – ежегодно высаживаются цветы, кусты и деревья, проводятся субботники, силами портовиков возводятся детские площадки.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252631%2Fwall-149919532_3370