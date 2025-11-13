Развиваем логическое мышление и навыки программирования с детства: юные мурманчане в гостях у «Робомышки»

Детский сад №18 – одно из 16 образовательных учреждений города-героя, обновленных в этом году в рамках проекта «Арктическая школа».

Теперь в пространстве «Уникум.Малыш», расположенном в корпусе «Пингвиненок», регулярно проходят увлекательные занятия, направленные на развитие логического мышления и навыков программирования у воспитанников.

Одно из таких занятий – «В гостях у Робомышки» состоялось вчера. Дети встретились со сказочным персонажем – Мышонком, который пригласил их в мир логических загадок и алгоритмов.

С помощью задания «Кормим мышку» ребята познакомились с базовыми принципами программирования, направляя «Робомышь» к «сыру».

Как сообщает администрация города Мурманска, кульминацией занятия стал квест «Путешествие по сказкам»: юные инженеры программировали маршрут на специальном поле и выполняли тематические задания из карточек на внимание и логику. Затем ребята переключились на творчество, присоединившись к шумовому оркестру.

Завершилось занятие рефлексией и зажигательным «Танцем Робомыши», который помог малышам отдохнуть и взбодриться после развивающего занятия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31263&page=1