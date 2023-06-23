Разворот на 180 градусов, или Мимикрия по-норвежски

В своих загранпаспортах посчитал: в Норвегии побывал 60 раз! В далёком 1998 году был даже в егерской бригаде «Порсангер» норвежской армии, посетил завод СПГ в Хаммерфесте, штаб-квартиру компании «Статойл» в Ставангере, был в МИДе соседней страны и Стортинге (парламенте) в Осло, посетил с десяток норвежских городов.

В то время казалось, что отношения между нашими странами развиваются в позитивном русле, никогда не думал, что скоро в Норвегии развернётся такая русофобская кампания. Приходится на это как-то реагировать.

Сотрудничество развивалось годами

Взаимоотношения России и Норвегии складывались, крепли и развивались на протяжении столетий. Баренцев Евроарктический регион стал на деле зоной мира и взаимовыгодного сотрудничества.

В 1905 году именно Россия первой признала суверенитет Норвегии от Швеции.

С этой страной у нас никогда не было войн. Даже встав у истоков создания блока НАТО, Норвегия сохраняла добрососедские отношения с СССР, а затем и Россией. Более того, именно Норвегия и Россия стали инициаторами создания 11 января 1993 года Совета Баренцева Евроарктического Региона (СБЕР), в который вошли Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция и США.

Баренцев Евроарктический регион стал зоной мира и взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленности, рыболовства, развитии научных, культурных и спортивных связей.

Именно норвежскую компанию «Статойл» вместе с французской «Тоталь» выбрал «Газпром» для участия в разработке Штокмановского газоконденсатного месторождения с запасами газа 3,7 триллиона кубометров, строительства подводных газопроводов и трёх заводов по сжижению газа в Териберке. Об этом в тот период в телефонном разговоре договорились Президент России Владимир Путин и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Правда, норвежцы не особо финансировали этот проект, из которого вскоре и вышли.

Сотрудничала Норвегия с Россией и в вопросах обеспечения радиационной безопасности Северо-Запада России и Европейских стран. В 1998 году проект утилизации ПТБ «Лепсе» был включён в Соглашение между правительством Королевства Норвегии и правительством РФ о сотрудничестве в области охраны окружающей среды в связи с утилизацией российских АПЛ в северном регионе. В целом, проблема с утилизацией ПТБ «Лепсе» и выгрузки ОЯТ была решена совместными усилиями.

На средства Норвегии был построен второй спецэшелон, предназначенный для вывоза ОЯТ на ПО «Маяк», что позволило вдвое ускорить темпы работ.

Учитывая нормальные взаимоотношения между нашими странами, 15 сентября 2010 года в Мурманске Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг подписали договор о разделе «серой зоны» - спорной территории шельфа Баренцева моря. Тогда Дмитрий Медведев сказал: «Это событие должно повлиять на общую ситуацию в регионе, на укрепление международной и региональной безопасности, на укрепление взаимодействия арктических государств».

Казалось бы, так будет всегда, но, что мы видим сейчас.

«Норвегия благодарит вас» - забытые слова

Руководство соседней страны стало проводить антироссийскую политику. Свернуты все экономические проекты, сошло на нет взаимовыгодное сотрудничество, активизировались военные учения стран блока НАТО на территории Норвегии.

Нельзя не вспомнить и то, что Советская Армия освободила норвежскую губернию Финнмарк от фашистских захватчиков в октябре 1944 года. 25 октября отряд капитана Василия Лынника освободил Киркенес. Газета «Систе-Нютт» писала по этому поводу: «…советские освободители были встречены с огромным энтузиазмом. Между русскими и норвежцами быстро установились отличные взаимоотношения». Советские саперы обезвредили 15 тысяч мин, восстановили водопровод, причалы, портовые сооружения. За освобождение Северной Норвегии своими жизнями заплатили 3274 советских воина.

В Киркенесе стоит памятник советскому воину-освободителю, созданный скульпторами Стиниусом Фредриксеноми и Гудольфом Блакстадом. У этого памятника норвежский король Харальд V сказал о том, что воины Красной Армии освободили север страны от нацистской оккупации. «Мы знаем, каких потерь и жертв это стоило. Те многие солдаты, которые воевали на советской стороне и наши герои тоже. Норвегия благодарит вас. Эти слова останутся высеченными в камне».

Сейчас мы часто видим, как по решению нынешних политиков в Европе сносятся памятники советским солдатам, отдавшим свои жизни за освобождение этих стран.

Отмечу, что этот процесс был начат ещё в 1951 году в Норвегии, когда в ходе циничной операции «Асфальт» останки 8804 погибших в концлагерях пленных советских солдат были перенесены с кладбищ Северной Норвегии на военное захоронение острова Хьетта, а останки залиты битумом. Тогда было уничтожено около 200 памятников на могилах советских военнопленных. Гонениям подвергались и норвежские партизаны, сотрудничавшие с Советской Армией.

В августе 1992 года король Харальд V от имени нации попросил «прощения у партизан Северной Норвегии за то недоброе обращение, которое они испытывали после войны». Только в 1997 году в норвежской деревне Киборг был открыт мемориала в память о местных партизанах, погибших вместе с русскими воинами в годы войны.

«Я ненавижу русских», - Элисабет Эллингсен

Сейчас СМИ Норвегии наполнены негативными материалами о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине. В концентрированном виде своё отношение к русским ряда норвежцев высказала сотрудник консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая в недовольная обслуживанием в отеле кричала: «Я ненавижу русских».

Нагнетая русофобию, с 2015 года в Норвегии показывали сериал «Оккупированные», по сюжету которого Россия с одобрения ЕС вторгается в страну и берет её под полный контроль.

Представители Министерства обороны Норвегии и Полицейской службы безопасности страны утверждают, что Россия представляет потенциальную угрозу для Норвегии. Шпиономания стала причиной ареста в Киркенесе рыбаков – российских граждан, плававших на лодке в районе моста.

В 2019 году норвежские рыбаки выловили белуху, на которой была прикреплена научная аппаратура с надписью «Сделано в Санкт-Петербурге». Итогом стала истерия по поводу того, что с помощью этой белухи Россия шпионила за норвежскими ВМС!

Русофобия в этой стране набирает обороты. И это необходимо, в том числе, для оправдания военной помощи вооруженным силам Украины, роста военного бюджета страны, активизации военных учений стран НАТО на территории Норвегии, работы радиолокационной станции «Globus III» в норвежском Варде в интересах системы ПРО США.

Шпицберген раздора

Норвегия стремится вытеснить Россию и со Шпицбергена. До начала ХХ века этот архипелаг считался ничейным – никакое государство не имело над ним суверенитета, никто им не управлялся, все страны могли пользоваться его природными ресурсами. В основном это был уголь, добычей которого занимались американские, европейские и русские угольные компании.

В 1920 году в Париже был принят Шпицбергенский трактат, по которому Норвегия получила суверенитет над Шпицбергеном, а Россия сохранила за собой право неограниченной хозяйственной и экономической деятельности, которой сейчас, в основном, занимается трест «Арктикуголь», шахтеры которого живут в Баренцбурге. Чтобы выжить наших шахтеров с территории, Норвегия 28 июня 2022 года даже запретила поставку 20 тонн продовольствия в Баренцбург, где живут 500 россиян. По сути, эта блокада автоматически расторгала договор, подписанные между Осло и Москвой, одним из пунктов которого является признание суверенитета Норвегии над Шпицбергеном в обмен на обеспечение российских поселений.

В шельфовой зоне архипелага обнаружены богатые запасы углеводородного сырья. Но не только это является причиной вытеснения России со Шпицбергена. НАТО стремится сделать этот архипелаг своей опорной зоной, откуда легко контролировать судоходство и авиасообщение.

Естественно, Россия не будет безучастно смотреть на попытки Норвегии и стран Запада вытеснить нас со Шпицбергена. Именно поэтому наша страна наращивает своё военное присутствие в Арктике. Именно поэтому в рамках проекта «Чистая Арктика» предлагает направить на Шпицберген активистов этого движения.

«Северный поток» уничтожен, Норвегия получает баснословную прибыль

У Россиян вызвала шок публикация результатов расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности США и Норвегии к взрыву 26 сентября 2022 года газопроводов «Северный поток-2». После этого становится понятной причина баснословного роста прибыли Норвегии от продажи газа по завышенным ценам своим союзникам по НАТО.

Понятно, что в России с самого начала не сомневались в том, что это акт диверсии и акт государственного терроризма. Но российских специалистов не допускали к проведению расследования в свои территориальные воды.

Сеймур Херш написал: «В июне водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая три месяца спустя уничтожила три из четырёх ниток «Северного потока».

А привели в действие взрывное устройство, по словам Херша, норвежцы, которые, как он пишет: «Ненавидят русских, и норвежский флот имеет достаточно отличных моряков и дайверов в огромным опытом работы во время разведки нефтяных и газовых месторождений. У норвежцев были и иные интересы. Уничтожение «Северного потока», если американцам удастся его провернуть, позволило бы Норвегии намного увеличить экспорт своего собственного природного газа в Европу». Так и случилось. Итог – почти четырёхкратное увеличение прибыли Норвегии за счёт продажи нефти и газа.

Уничтожить «Северный поток 2» обещал президент США Джо Байден. И США на поставках СПГ в Европу также получили баснословные прибыли.

Россияне и здравомыслящие люди во всем мире верят словам Сеймура Херша и озвученному им сценарию подрыва газопровода «Северный поток-2». Если бы это было не так, то давно или руководство США, или правительство Норвегии подали бы на него в суд за клевету, но не подают, потому что под присягой в суде этот журналист может выдать фамилии причастных к этому злодеянию, а без вышестоящего руководства США и Норвегии такое решение принято быть не могло. Остаётся надеяться, что Сеймур Херш «вдруг» не покинет этот мир от «внезапной и неизлечимой болезни» или окажется в не том месте на автомобильной дороге. Хочется узнать окончательные итоги его расследования.

Удивляет в этой ситуации страусиная позиция руководства европейских стран, представителей бизнеса, да и части населения, особенно Германии, которые вынуждены теперь втридорога платить Норвегии за газ, что привело к снижению уровня жизни населения, к спаду экономики, закрытию предприятий или их уходу в США, где энергоносители гораздо дешевле, а значит, ниже себестоимость продукции.

США и Норвегия открыли ящик Пандоры

Понятно, что теперь и Норвегия, и страны – потребители её газа боятся ответных мер. Ведь газ норвежских месторождений по подводным газопроводам идёт в Великобританию, Францию, Германию, Польшу. А, как стало понятно, подводные газопроводы очень уязвимы. Неслучайно генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приветствует совместную инициативу Германии и Норвегии по созданию центра НАТО по подводной инфраструктуре. «Он позволит союзникам лучше понимать наши уязвимости и защититься от любых разрушительных действий против критической инфраструктуры союзников». Но на всём протяжении подводных газопроводов боевых пловцов не посадить под воду.

Хочется верить, что ответная акция России не заставит себя долго ждать. А уж тогда, никакой СПГ из США Европу не спасет. Система «Норпайп» идёт от месторождения «Экофиск» в Германию, система «Зеепайп» идёт в Бельгию, «Франпайп» - во Францию. Трубопровод «Baltic Pipe» поставляет газ в Польшу. А уж 1200 километровый газопровод от месторождения Ормен Ланге к Великобритании, проходящий на глубине 1000 метров, вряд ли можно будет отремонтировать. А этот газопровод должен обеспечить 20% потребностей Великобритании в газе в течение 40 лет. Большая может быть потеря. Есть ещё и 354-километровый подводный нефтепровод от месторождения «Экофиск» в Великобританию, 442-километровый подводный газопровод до Германии, по которому поступает до 20 миллиардов кубометров газа в год.

Но ведь кроме подводных газопроводов из Северного, Норвежского и Баренцева морей в Европу идут газопроводы через Средиземное море в Испанию, Италию, Португалию, которые также уязвимы.

Мир столкнулся по вине США с ситуацией, которой никогда до этого не было в нефтегазовых отношениях между странами. Этой диверсией должна заняться и Организация Объединенных Наций, ибо США и Норвегия открыли ящик Пандоры.

По итогам расследования вопрос должен стоять так: или виновные в подрыве восстанавливают газопровод и выплачиваю компенсацию за неполученную прибыль, или их подводные газо- и нефтепроводы может ожидать такая же судьба, как и «Северный поток-2». Россия, имея огромные запасы углеводородного сырья, выживет, а вот Европа вряд ли.

67 норвежцев среди «оркестрантов»

Напомню, в 2012 году в США приняли первую Национальную стратегию для Арктического региона. При Байдене принята новая редакция, рассчитанная на 10 лет. Первый из четырёх её разделов посвящён расширению деятельности в Арктике, и здесь особую роль играет Норвегия, на территории которой, в небе и в прилегающих водах проводятся широкомасштабные учения, в порт которой заходят для смены экипажей атомные подводные ракетоносцы не только США, но и Великобритании, на территории которой развернута РЛС «Глобус 3» в городке Варде, используемая в интересах системы ПРО США.

В апреле 2021 года в Осло подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое разрешает Пентагону расширенное использование территорий и объектов в этой стране. База Эвенес стала передовой базой быстрого развертывания. Отсюда же взлетают самолёты Р-8 «Посейдон» патрульные противолодочные самолёты. Проводятся совместные тренировочные полёты норвежских Ф-35 не только с самолётами-разведчиками США РС-135, но и со стратегическими бомбардировщиками Б-52, которые могут базироваться на авиабазе Буде, а самолёты ДРЛО Е-3А на авиабазе Эрланн.

А на морской базе Олавсверн и в гавани Гретсундет экипажи американских атомных подводных лодок чувствуют себя, как дома.

Ситуация на Севере Европы приобретает ещё более угрожающие масштабы в связи с принятием в блок НАТО Финляндии, а в перспективе и Швеции, вооруженные силы которых уже давно участвуют в военных маневрах этого агрессивного блока, предоставляя и свою территорию и воздушное пространство для проведения учений западных стран и США.

В марте-апреле 2022 года в учениях блока НАТО участвовало 33 тысячи военнослужащих из 28 стран НАТО, 200 самолётов, 50 боевых кораблей и 2 авианосные ударные группы. После этого состоялись учения «Стойкий полдень», «Арктическая молния», «Флотекс 22».

В 2023 году в Норвгии состоялись учения «Совместный викинг», в которых приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 30 кораблей, 4 подводные лодки и 58 самолётов из 14 стран.

Появление у берегов США нашей подводной лодки или фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту вызывает массовый психоз в США. А как должны относиться в России к таким широкомасштабным учениям, к факту появления в мае 2020 года -впервые с 80-х годов прошлого века - в Баренцевом море трёх боевых кораблей ВМС США и британского фрегата?

На март 2024 года на Скандинавском полуострове намечены крупнейшие учения НАТО «Северный ответ». Определенную угрозу России представляет решение Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии использовать боевую авиацию, как единый воздушный флот, а это 250 современных боевых самолётов. По этому поводу командующий ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд сказал: «Будем сдерживать Путина с помощью грозных скандинавских ВВС. Дело движется к созданию совместного оперативного центра военно-воздушных сил в скандинавском регионе».

Норвегия оказывает поддержку Украине с весны 2022 года. В очередной пакет помощи Украине вошли 100 ПЗРК «Мистраль», 4 тысячи противотанковых гранатомётов, 22 гаубицы М109А и 3 РСЗО М270MLRS. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что кроме передачи танков будет осуществлено и обучение украинских экипажей. 8 норвежских танков «Леопард-2» прибыли на Украину уже 20 марта. На протяжении ближайших пяти лет правительство Норвегии планирует отправить на Украину финансовую помощь в размере 75 миллиардов норвежских крон - 7,3 миллиарда долларов, из них в 2023 году 1,36 миллиарда долларов.

Владимир Зеленский, обратившись к норвежскому парламенту, попросил предоставить ВСУ противокорабельные ракеты «Гарпун» и противовоздушные системы «NASAMS».

Финляндия раскошелилась на бронежилеты, каски, носилки для раненых. Кроме этого, 2500 автоматов, 1500 противотанковых средств, тяжёлые минометы, бронетранспортеры ХА-180, зенитные установки ЗУ-23-2.

Кроме норвежских русофобов есть и другие норвежцы, которые воевали в Сирии на российской стороне против «ИГИЛ»*. А сейчас они воюют и в составе «Оркестра» в ходе СВО. Как отметил руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин, среди «оркестрантов» 67 норвежцев, более половины из которых проходили службу в армиях НАТО.

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Хочется надеяться на то, что Россия, Норвегия, Швеция и Дания вернутся к добрососедским отношениям и покажут пример всему миру, как могут мирно сосуществовать, развивая экономические и культурные связи стран, граничащих друг с другом. Что касается Норвегии, то она может и должна стать страной, инициирующей нормализацию отношений между Россией и НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в октябре 2019 года на обеде в Киркенесе, данном от имени короля Норвегии Харальда V в честь 75-летия освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации.

Но, как показывают события последних лет, если это и произойдёт, то не скоро.

Юрий БАНЬКО.

Фото предоставлено автором.

* - «Исламское государство» — исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии, признана террористической организацией в России.