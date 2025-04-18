РЕАБИЛИТАЦИЯ АЛКОЗАВИСИМЫХ: КОГДА ОНА ВОЗМОЖНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХВ Мурманской области ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты по 80 тысяч рублей к юбилею Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 10:45

РЕАБИЛИТАЦИЯ АЛКОЗАВИСИМЫХ: КОГДА ОНА ВОЗМОЖНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При алкогольной зависимости очень важна медицинская реабилитация. Справиться самостоятельно с проблемами и последствиями сложно. Часто необходимо прокапаться на дому Красноярск или обратиться в клинику. Когда возможна реабилитация по месту жительства?

ПОЧЕМУ РЕАБИЛИТАЦИЯ НУЖНА

Лечение алкогольной зависимости – это довольно сложный процесс. Все осложняется тем, что само употребление спиртного оказывает комплексное воздействие на организм. Привыкание к алкоголю происходит как на физиологическом, так и на психологическом уровне, нарушается работа внутренних органов, развиваются хронические заболевания. Просто снять алкогольное отравление – это только часть работы. Надо решить накопившиеся проблемы со здоровьем, психикой, социальным окружением, устранить или хотя бы снизить риск срыва после лечения.

ЧТО НЕОБХОДИМО

Конечно, для алкозависимых очень важна поддержка и психологическая помощь. Однако лечение всегда начинается с помощи врачей. В медикаментозную реабилитацию включают:

  • детоксикацию, то есть очищение организма от токсинов и снятие абстинентного синдрома;
  • снятие тяги к алкоголю с помощью препаратов, которые блокируют ее или вызывают отвращение к спиртному;
  • комплексное лечение всех накопившихся сопутствующих заболеваний;
  • обязательная поддержка психического здоровья, включая индивидуальные протоколы по приему антидепрессантов, анксиолитиков и нейролептиков.

В дальнейшем ещё может понадобиться профилактика рецидивов. При этом многие предпочитают проходить такие курсы лечения дома. Прежде всего, привлекает знакомая обстановка, в которой можно создать максимально комфортные условия. Среди других факторов – поддержка близких, свободная социализация, отсутствие стигматизации и относительно простой возврат к нормальной жизни.

КОГДА ВОЗМОЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОМА

Естественно, иногда обращение в клинику не имеет альтернативы. Реабилитация в домашних условиях всегда доступна на ранних стадиях зависимости. На более поздних стадиях вопрос надо рассматривать индивидуально. Если нет тяжёлых сопутствующих проблем со здоровьем, у родственников есть желание и возможности оказать поддержку, психическое состояние стабильное, а мотивация самого зависимого высокая, то можно провести все процедуры и дома. Главное, обеспечить при этом возможность консультироваться с наркологами и регулярно проводить назначенные ими процедуры.

 

 

 

 

ООО «М-ТРЕЗВОСТЬ»

ИНН 7713428994

12.1.2 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Лицензия ЛО-50-01-012801 от 27.08.2021

2Vfnxvx4qJY

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт конкуренция за рабочие места-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»