РЕАБИЛИТАЦИЯ АЛКОЗАВИСИМЫХ: КОГДА ОНА ВОЗМОЖНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При алкогольной зависимости очень важна медицинская реабилитация. Справиться самостоятельно с проблемами и последствиями сложно. Часто необходимо прокапаться на дому Красноярск или обратиться в клинику. Когда возможна реабилитация по месту жительства?

ПОЧЕМУ РЕАБИЛИТАЦИЯ НУЖНА

Лечение алкогольной зависимости – это довольно сложный процесс. Все осложняется тем, что само употребление спиртного оказывает комплексное воздействие на организм. Привыкание к алкоголю происходит как на физиологическом, так и на психологическом уровне, нарушается работа внутренних органов, развиваются хронические заболевания. Просто снять алкогольное отравление – это только часть работы. Надо решить накопившиеся проблемы со здоровьем, психикой, социальным окружением, устранить или хотя бы снизить риск срыва после лечения.

ЧТО НЕОБХОДИМО

Конечно, для алкозависимых очень важна поддержка и психологическая помощь. Однако лечение всегда начинается с помощи врачей. В медикаментозную реабилитацию включают:

детоксикацию, то есть очищение организма от токсинов и снятие абстинентного синдрома;

снятие тяги к алкоголю с помощью препаратов, которые блокируют ее или вызывают отвращение к спиртному;

комплексное лечение всех накопившихся сопутствующих заболеваний;

обязательная поддержка психического здоровья, включая индивидуальные протоколы по приему антидепрессантов, анксиолитиков и нейролептиков.

В дальнейшем ещё может понадобиться профилактика рецидивов. При этом многие предпочитают проходить такие курсы лечения дома. Прежде всего, привлекает знакомая обстановка, в которой можно создать максимально комфортные условия. Среди других факторов – поддержка близких, свободная социализация, отсутствие стигматизации и относительно простой возврат к нормальной жизни.

КОГДА ВОЗМОЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОМА

Естественно, иногда обращение в клинику не имеет альтернативы. Реабилитация в домашних условиях всегда доступна на ранних стадиях зависимости. На более поздних стадиях вопрос надо рассматривать индивидуально. Если нет тяжёлых сопутствующих проблем со здоровьем, у родственников есть желание и возможности оказать поддержку, психическое состояние стабильное, а мотивация самого зависимого высокая, то можно провести все процедуры и дома. Главное, обеспечить при этом возможность консультироваться с наркологами и регулярно проводить назначенные ими процедуры.

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