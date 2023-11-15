Реабилитация северян с инвалидностью стала ключевой темой VIII региональной конференции «Равенство возможностей»

В преддверии Международного дня инвалидов в Мурманске состоялась ежегодная региональная конференция «Равенство возможностей». Главная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к актуальным проблемам инвалидов, проживающих в Кольском Заполярье. Так, за 8 лет её проведения она стала основной региональной площадкой для обмена мнениями и опытом в сфере социальной защиты граждан с инвалидностью между законодательными, исполнительными органами и общественными организациями.

В текущем году внесены существенные изменения в федеральное и региональное законодательство в части реабилитации и социальной защиты граждан с инвалидностью. Именно поэтому главной темой конференции стала тема реабилитации инвалидов, а также вопросы с ней связанные: социальное и медицинское обслуживание, образование и трудоустройство, культура и спорт, а также создание условий доступной среды.

В этом году в конференции приняли участие руководители профильных ведомств, представители территориальных отделений федеральных органов власти, Мурманской областной Думы, филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области, студенческого объединения Мурманского арктического университета «Содружество равных возможностей», а также представители общественных организаций.

В начале с приветственным словом к участникам обратился министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«На сегодняшний день перед нами поставлен ряд новых задач – внедрение новых направлений, установленных федеральным законодательством, поддержка наших граждан, получивших инвалидность в ходе участия в специальной военной операции. И их решение требует консолидации ресурсов не только законодательной и исполнительной власти, но и общественных организаций и всего общества в целом», – подчеркнул глава ведомства.

В ходе пленарной части конференции были представлены доклады о перспективах развития государственной системы реабилитации граждан с инвалидностью, о развитии системы медицинской реабилитационной помощи в нашем регионе, о мероприятиях по созданию доступной среды, о реабилитации ветеранов боевых действий, а также реализации инклюзивного партнерства и добровольчества в Мурманской области.

Вторая часть конференции прошла в формате «открытого микрофона», где представители общественных организаций смогли задать все волнующие вопросы спикерам. Так, в процессе дискуссии участники обсудили проблемы, связанные с созданием доступной среды, работой органов местного самоуправления, а также с социализацией людей с инвалидностью. Большое внимание было уделено теме доступности социальных, медицинских, спортивных и культурных объектов для северян этой категории, а также вопросам доступности и качественных характеристик технических средств реабилитации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в этом году по распоряжению правительства в целях внедрения и организации на территории Мурманской области механизма обеспечения социальной занятости северян с инвалидностью создана межведомственная комиссия, задачи которой – координация деятельности субъектов взаимодействия по вопросам социальной занятости инвалидов, а также урегулирование проблемных вопросов в данной сфере.

Это направление работы является новым составляющим комплексной системы реабилитации граждан с инвалидностью.

Фото: https://gov-murman.ru