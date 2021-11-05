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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.21 11:00

Реакция рынка труда на ковидные ограничения: ресторанный бизнес и фитнес снижают спрос на работников, остальные сферы набирают персонал

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса отразились на рынке труда в стране, в отдельных регионах и отраслях бизнеса.

В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.

Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября. Есть несколько сфер в целом по стране, где число вакансий уменьшилось и ряд отраслей, где работодатели, наоборот, стали еще активней искать и набирать персонал.

Так, уменьшили число вакансий компании, работающие в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (число вакансий в целом по стране уменьшилось на 12% по сравнению с сентябрем), в области фитнеса и салонов красоты (-10%). В то же время, в 14 профсферах количество новых вакансий в целом по России выросло. Максимально выросли по спросу на работников сфера консультирования, которая включает в себя специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+12%), «Страхование» (+9%), «ИТ, интернет, телеком» (+8%), «Добыча сырья» (+4%) и «Административный персонал» (+4%).

В регионах СЗФО несколько другая картина: в целом по регионам СЗФО наблюдается прирост числа вакансий на 1% по сравнению с остальными российскими регионами. При этом часть сфер, которые прирастали количеством вакансий  и спросом на работников по стране, еще более активно росли и в СЗФО: в ИТ-сфере +20% с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября, в сфере консультирования +22%, в сфере страхования +17%, в области науки и образования +9%, в области административного персонала +11%. Подробнее в таблице ниже.

В целом почти все города и регионы СЗФО в отличие от остальных по стране демонстрируют повышенный спрос на работников несмотря на введенные ограничения: Мурманская область (+6,5%), Псковская область (+4,6%), Ненецкий АО (+4,1%), Новгородская область (+2,7%), Архангельская область (+2,4%), Карелия (+1,4%), Ленинградская область (+0,9%). Небольшое уменьшение числа вакансий в преддверии локдауна по нескольким сферам было лишь в 2 регионах Северо-Запада: Санкт-Петербург (-0,3%), Коми (-4,5%).

Динамика актуальных вакансий: неделя с 25.10.2021 в сравнении с неделей с 27.09.2021

Профобласть

Вся Россия

СЗФО

Добыча сырья

3,9%

0%

ИТ, телеком

8,0%

20%

Банки, инвестиции, лизинг

1,9%

0%

Консультирование

11,9%

22%

Высший менеджмент

3,2%

11%

Страхование

9,2%

17%

Юристы

2,2%

-9%

Маркетинг, реклама, PR

3,3%

7%

Инсталляция и сервис

1,3%

0%

Медицина, фармацевтика

-0,4%

-1%

Управление персоналом, тренинги

-1,2%

5%

Закупки

2,4%

7%

Транспорт, логистика

-1,7%

3%

Безопасность

-3,1%

-4%

Продажи

-2,0%

1%

Строительство, недвижимость

-3,5%

0%

Госслужба, НКО

-4,5%

1%

Бухгалтерия

-1,1%

2%

Производство

0,7%

-2%

Искусство, развлечения, масс-медиа

-2,0%

-2%

Административный персонал

3,8%

11%

Наука, образование

0,8%

9%

Начало карьеры, студенты

-3,2%

-1%

Рабочий персонал

-4,3%

2%

Автомобильный бизнес

-3,8%

-1%

Туризм, гостиницы, рестораны

-11,6%

-13%

Фитнес, салоны красоты

-10,3%

-12%

Домашний персонал

0,5%

8%

ВСЕ

-0,8%

1%

 

 

 

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