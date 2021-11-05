Реакция рынка труда на ковидные ограничения: ресторанный бизнес и фитнес снижают спрос на работников, остальные сферы набирают персонал
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса отразились на рынке труда в стране, в отдельных регионах и отраслях бизнеса.
В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.
Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября. Есть несколько сфер в целом по стране, где число вакансий уменьшилось и ряд отраслей, где работодатели, наоборот, стали еще активней искать и набирать персонал.
Так, уменьшили число вакансий компании, работающие в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (число вакансий в целом по стране уменьшилось на 12% по сравнению с сентябрем), в области фитнеса и салонов красоты (-10%). В то же время, в 14 профсферах количество новых вакансий в целом по России выросло. Максимально выросли по спросу на работников сфера консультирования, которая включает в себя специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+12%), «Страхование» (+9%), «ИТ, интернет, телеком» (+8%), «Добыча сырья» (+4%) и «Административный персонал» (+4%).
В регионах СЗФО несколько другая картина: в целом по регионам СЗФО наблюдается прирост числа вакансий на 1% по сравнению с остальными российскими регионами. При этом часть сфер, которые прирастали количеством вакансий и спросом на работников по стране, еще более активно росли и в СЗФО: в ИТ-сфере +20% с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября, в сфере консультирования +22%, в сфере страхования +17%, в области науки и образования +9%, в области административного персонала +11%. Подробнее в таблице ниже.
В целом почти все города и регионы СЗФО в отличие от остальных по стране демонстрируют повышенный спрос на работников несмотря на введенные ограничения: Мурманская область (+6,5%), Псковская область (+4,6%), Ненецкий АО (+4,1%), Новгородская область (+2,7%), Архангельская область (+2,4%), Карелия (+1,4%), Ленинградская область (+0,9%). Небольшое уменьшение числа вакансий в преддверии локдауна по нескольким сферам было лишь в 2 регионах Северо-Запада: Санкт-Петербург (-0,3%), Коми (-4,5%).
Динамика актуальных вакансий: неделя с 25.10.2021 в сравнении с неделей с 27.09.2021
|
Профобласть
|
Вся Россия
|
СЗФО
|
Добыча сырья
|
3,9%
|
0%
|
ИТ, телеком
|
8,0%
|
20%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
1,9%
|
0%
|
Консультирование
|
11,9%
|
22%
|
Высший менеджмент
|
3,2%
|
11%
|
Страхование
|
9,2%
|
17%
|
Юристы
|
2,2%
|
-9%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
3,3%
|
7%
|
Инсталляция и сервис
|
1,3%
|
0%
|
Медицина, фармацевтика
|
-0,4%
|
-1%
|
Управление персоналом, тренинги
|
-1,2%
|
5%
|
Закупки
|
2,4%
|
7%
|
Транспорт, логистика
|
-1,7%
|
3%
|
Безопасность
|
-3,1%
|
-4%
|
Продажи
|
-2,0%
|
1%
|
Строительство, недвижимость
|
-3,5%
|
0%
|
Госслужба, НКО
|
-4,5%
|
1%
|
Бухгалтерия
|
-1,1%
|
2%
|
Производство
|
0,7%
|
-2%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
-2,0%
|
-2%
|
Административный персонал
|
3,8%
|
11%
|
Наука, образование
|
0,8%
|
9%
|
Начало карьеры, студенты
|
-3,2%
|
-1%
|
Рабочий персонал
|
-4,3%
|
2%
|
Автомобильный бизнес
|
-3,8%
|
-1%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
-11,6%
|
-13%
|
Фитнес, салоны красоты
|
-10,3%
|
-12%
|
Домашний персонал
|
0,5%
|
8%
|
ВСЕ
|
-0,8%
|
1%