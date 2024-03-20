Реализацией проекта по модернизации Мурманского морского рыбного порта займётся новый руководитель

Директором АО «ММРП» назначен Андрей Бородин - стаж работы в отрасли насчитывает более 20 лет.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, ранее (с июля 2023 года) Андрей Бородин был заместителем генерального директора порта.

В прошлом году Мурманский морской рыбный снова стал государственной собственностью и перешёл в ведение Росрыболовства.

ММРП является ключевым портом для обслуживания судов рыбопромыслового флота Северного бассейна и стратегически важной точкой для развития грузооборота по Северному морского пути.

Повышение эффективности работы порта необходимо для развития поставок рыбной продукции через Арктику в обоих направлениях.

Уже идёт активная работа по созданию на площадке ММРП современного кластера для обслуживания рыбных грузов в Северном бассейне. Проект включает холодильный складской комплекс, мощности для хранения уловов в живом виде, контейнерный терминал, завод по переработке рыбы и крабов, а также выпуску компонентов для фармацевтики и косметологии.