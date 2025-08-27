Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.25 14:30

Реализация актуализированного плана «На Севере – жить!» в активной стадии

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области. Участники обсудили итоги реализации плана «На Севере – жить!», в том числе с начала 2025 года, в сфере экономики, образования, культуры, спорта, молодёжной политики, цифрового развития и безопасности. Глава региона напомнил, что стратегия реализуется с 2019 года, в конце прошлого года она была актуализирована на период до 2030 года.

«План «На Севере – жить!» – это настольная книга для каждого из нас: заместителей губернатора, министров, глав муниципалитетов. Конкретный перечень приоритетных направлений, тем, мероприятий, которыми каждый из нас в своём блоке должен заниматься. Основа работы. Мы взяли на себя весьма амбициозные задачи в условиях ограниченных ресурсов. Нужно двигаться по плану, шаг за шагом в каждой отрасли, чётко соблюдая цели и сроки», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что план «На Севере – жить!» синхронизирован с президентскими национальными проектами.

«Это наш стержневой документ, мы ищем и добиваемся соответствующих источников финансирования по важным для северян мероприятиям, обозначенным в плане, через разные инструменты. В том числе по набору объектов, которые необходимы региону и которые мы записали себе как задачу в этот план. Важно, что нам удалось добиться по ним поддержки Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и теперь они отражены в перечне поручений главы государства, изданном по итогам визита в Мурманскую область и Международного арктического форума, который прошёл у нас в марте», – подчеркнул губернатор.

Прежде чем перейти к докладам руководителей отраслевых блоков правительства Мурманской области, глава региона напомнил, что в основе всей работы – экономика. Регион входит в десятку лучших по показателю средней начисленной зарплаты за период январь-май 2025 года – она составила 120 тысяч рублей. Также область в десятке лучших по ВРП на душу населения.

«Несмотря на санкции и технологические ограничения, все заявленные в плане проекты развития в активной стадии реализации. Продолжает расти объём реальных инвестиций. Спасибо за это всем командам, предприятиям, это принципиально важно. Не все мы можем озвучивать в публичной плоскости из-за санкций. Кроме того, каждый новый и действующий проект создаёт рабочие места, и это наша главная цель. За прошлый период создано уже более 9 тысяч рабочих мест», – отметил губернатор.

Андрей Чибис также напомнил, что одним из ключевых направлений плана «На Севере – жить!» является сфера образования. Впервые Мурманская область вошла в топ-25 субъектов по качеству образования и десятку лучших в России по ключевому элементу – образованию и развитию. В этом году открывается Губернаторский лицей и 60 пространств «Арктическая школа», капитально ремонтируют 14 школ, два детских сада и три колледжа. 

«Нет школ и колледжей, которые не обновляются – эта работа активно ведётся. Чётко заложены детальные перечни объектов, которыми мы занимаемся в рамках стратегии. Тема образования крайне важна, это приоритет для развития региона, всей Российской Арктики, нашей страны. И мы продолжим вкладывать ресурсы», – отметил Андрей Чибис.

Серьёзных результатов регион добился и в сфере спорта и здорового образа жизни. Благодаря губернаторскому плану «На Севере – жить!» в Мурманской области продолжается возведение спортивных объектов: как минимум ещё три объекта закончат строить в 2025 году. Кроме того, уже состоялось более 230 физкультурных и спортивных состязаний. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 43% до более 62%.

«Этому способствовала новая инфраструктура: от таких решений как «СОПКИ.СПОРТ» – открыли 39 пространств, а также 3 пространства «СОПКИ.ОЗЁРА» для зимнего плавания, до строительства ФОКов – мы немало их создали в муниципалитетах. Также идёт дополнительное финансирование и поддержка спортсменов и тренеров, это даёт стимул к занятиям», – отметил губернатор. 

В разы вырос объём финансовой поддержки в сфере культуры. Активно модернизируют учреждения культуры Мурманской области: ремонты проведены в 117 объектах, обновления касаются каждого муниципалитета. Среди обновленных такие знаковые объекты, как областной драмтеатр, краеведческий музей и многие другие. В 2025 году 100% зданий учреждений культуры приведут в нормативное состояние, более 86% уже готово. Также регион сохранит лидерство по числу модельных библиотек: в 2025 году завершают обновление ещё шести «моделек» по губернаторскому плану. Кроме того, в этом году появится первая оснащенная школа креативных индустрий.

Мурманская область в десятке лучших субъектов Федерации по реализации молодёжной политики в соответствующей категории. Обновляется инфраструктура – к примеру, создана сеть уникальных пространств «СОПКИ». Набирает популярность портал «Молодая Арктика»: более 100 тысяч посещений с начала 2025 года. 200 молодёжных активистов Мурманской области ежегодно получают стипендии и премии губернатора по плану «На Севере – жить!», кроме того, в 2025 году 50 тысяч молодых северян стали участниками крупнейших мероприятий. 

«Каждый четвёртый житель у нас – это молодой человек, поэтому направление принципиально важное. Молодёжи, по отзывам, нравится новая инфраструктура, в том числе наши уникальные пространства «СОПКИ». Это пример для всей страны. Есть новый национальный проект «Молодёжь и дети» и уже в его рамках выделяют ресурсы для создания подобного рода пространств. Помимо инфраструктуры мы поддерживаем талантливых ребят: реализуем гранты, стипендии отличникам, активистам. Это дает эффект: выросло количество отличников. Важно по всем направлениям и дальше активно двигаться вперед», – отметил Андрей Чибис.

Также в рамках заседания обсудили тему безопасности и цифрового развития, в том числе видеоаналитику и видеонаблюдение; внедрение цифровых сервисов для удобства и комфорта жителей. Так, Единую карту жителя Мурманской области уже получили более 114 тысяч человек. За 2025 год голосовым помощником на Единой региональной линии ЖКХ, созданной по поручению губернатора в рамках плана «На Севере – жить!», обработано свыше 12 тысяч звонков. С помощью системы видеонаблюдения, реализуемой в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить!» раскрыто 449 преступлений, 111 – с начала 2025 года. По инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана в 2025 году приобретена пожарная техника и оборудование на сумму более 69,2 млн рублей. Кроме того, в регионе работают 223 народных дружинника: при их участии в охране общественного порядка совместно с полицейскими в 2025 году удалось на 19% снизить количество преступлений в общественных местах. 

«Реализация актуализированного плана «На Севере – жить!» в активной стадии. Коллеги, крайне важен не формальный подход, а методичная, детальная педантичная работа по тем проектам, о которых мы договорились, реальное выполнение. Проекты сложные, капиталоемкие, но это основа будущего. Всех принципиальных решений, поддержки с точки зрения поручений президента мы добились, важно несмотря на сложности двигать эту работу», – подчеркнул губернатор

Подробно по своим блокам доложили заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова; заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина; заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов; министр цифрового развития Мурманской области Елена Семёнова; председатель комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, план сформирован на основе 572 тысяч предложений от 75 тысяч северян и реализуется по 16 направлениям. Его регулярно обновляют в соответствии с запросами жителей – после сбора предложений от них и экспертной оценки. Актуализированный в прошлом году документ размещён на сайте регионального правительства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552382/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс доллара опустился на 8 копеек, евро теряет почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики подготовили военные гарнизоны Северного флота к отопительному сезону-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»