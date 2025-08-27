Реализация актуализированного плана «На Севере – жить!» в активной стадии

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области. Участники обсудили итоги реализации плана «На Севере – жить!», в том числе с начала 2025 года, в сфере экономики, образования, культуры, спорта, молодёжной политики, цифрового развития и безопасности. Глава региона напомнил, что стратегия реализуется с 2019 года, в конце прошлого года она была актуализирована на период до 2030 года.

«План «На Севере – жить!» – это настольная книга для каждого из нас: заместителей губернатора, министров, глав муниципалитетов. Конкретный перечень приоритетных направлений, тем, мероприятий, которыми каждый из нас в своём блоке должен заниматься. Основа работы. Мы взяли на себя весьма амбициозные задачи в условиях ограниченных ресурсов. Нужно двигаться по плану, шаг за шагом в каждой отрасли, чётко соблюдая цели и сроки», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что план «На Севере – жить!» синхронизирован с президентскими национальными проектами.

«Это наш стержневой документ, мы ищем и добиваемся соответствующих источников финансирования по важным для северян мероприятиям, обозначенным в плане, через разные инструменты. В том числе по набору объектов, которые необходимы региону и которые мы записали себе как задачу в этот план. Важно, что нам удалось добиться по ним поддержки Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и теперь они отражены в перечне поручений главы государства, изданном по итогам визита в Мурманскую область и Международного арктического форума, который прошёл у нас в марте», – подчеркнул губернатор.

Прежде чем перейти к докладам руководителей отраслевых блоков правительства Мурманской области, глава региона напомнил, что в основе всей работы – экономика. Регион входит в десятку лучших по показателю средней начисленной зарплаты за период январь-май 2025 года – она составила 120 тысяч рублей. Также область в десятке лучших по ВРП на душу населения.

«Несмотря на санкции и технологические ограничения, все заявленные в плане проекты развития в активной стадии реализации. Продолжает расти объём реальных инвестиций. Спасибо за это всем командам, предприятиям, это принципиально важно. Не все мы можем озвучивать в публичной плоскости из-за санкций. Кроме того, каждый новый и действующий проект создаёт рабочие места, и это наша главная цель. За прошлый период создано уже более 9 тысяч рабочих мест», – отметил губернатор.

Андрей Чибис также напомнил, что одним из ключевых направлений плана «На Севере – жить!» является сфера образования. Впервые Мурманская область вошла в топ-25 субъектов по качеству образования и десятку лучших в России по ключевому элементу – образованию и развитию. В этом году открывается Губернаторский лицей и 60 пространств «Арктическая школа», капитально ремонтируют 14 школ, два детских сада и три колледжа.

«Нет школ и колледжей, которые не обновляются – эта работа активно ведётся. Чётко заложены детальные перечни объектов, которыми мы занимаемся в рамках стратегии. Тема образования крайне важна, это приоритет для развития региона, всей Российской Арктики, нашей страны. И мы продолжим вкладывать ресурсы», – отметил Андрей Чибис.

Серьёзных результатов регион добился и в сфере спорта и здорового образа жизни. Благодаря губернаторскому плану «На Севере – жить!» в Мурманской области продолжается возведение спортивных объектов: как минимум ещё три объекта закончат строить в 2025 году. Кроме того, уже состоялось более 230 физкультурных и спортивных состязаний. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 43% до более 62%.

«Этому способствовала новая инфраструктура: от таких решений как «СОПКИ.СПОРТ» – открыли 39 пространств, а также 3 пространства «СОПКИ.ОЗЁРА» для зимнего плавания, до строительства ФОКов – мы немало их создали в муниципалитетах. Также идёт дополнительное финансирование и поддержка спортсменов и тренеров, это даёт стимул к занятиям», – отметил губернатор.

В разы вырос объём финансовой поддержки в сфере культуры. Активно модернизируют учреждения культуры Мурманской области: ремонты проведены в 117 объектах, обновления касаются каждого муниципалитета. Среди обновленных такие знаковые объекты, как областной драмтеатр, краеведческий музей и многие другие. В 2025 году 100% зданий учреждений культуры приведут в нормативное состояние, более 86% уже готово. Также регион сохранит лидерство по числу модельных библиотек: в 2025 году завершают обновление ещё шести «моделек» по губернаторскому плану. Кроме того, в этом году появится первая оснащенная школа креативных индустрий.

Мурманская область в десятке лучших субъектов Федерации по реализации молодёжной политики в соответствующей категории. Обновляется инфраструктура – к примеру, создана сеть уникальных пространств «СОПКИ». Набирает популярность портал «Молодая Арктика»: более 100 тысяч посещений с начала 2025 года. 200 молодёжных активистов Мурманской области ежегодно получают стипендии и премии губернатора по плану «На Севере – жить!», кроме того, в 2025 году 50 тысяч молодых северян стали участниками крупнейших мероприятий.

«Каждый четвёртый житель у нас – это молодой человек, поэтому направление принципиально важное. Молодёжи, по отзывам, нравится новая инфраструктура, в том числе наши уникальные пространства «СОПКИ». Это пример для всей страны. Есть новый национальный проект «Молодёжь и дети» и уже в его рамках выделяют ресурсы для создания подобного рода пространств. Помимо инфраструктуры мы поддерживаем талантливых ребят: реализуем гранты, стипендии отличникам, активистам. Это дает эффект: выросло количество отличников. Важно по всем направлениям и дальше активно двигаться вперед», – отметил Андрей Чибис.

Также в рамках заседания обсудили тему безопасности и цифрового развития, в том числе видеоаналитику и видеонаблюдение; внедрение цифровых сервисов для удобства и комфорта жителей. Так, Единую карту жителя Мурманской области уже получили более 114 тысяч человек. За 2025 год голосовым помощником на Единой региональной линии ЖКХ, созданной по поручению губернатора в рамках плана «На Севере – жить!», обработано свыше 12 тысяч звонков. С помощью системы видеонаблюдения, реализуемой в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить!» раскрыто 449 преступлений, 111 – с начала 2025 года. По инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана в 2025 году приобретена пожарная техника и оборудование на сумму более 69,2 млн рублей. Кроме того, в регионе работают 223 народных дружинника: при их участии в охране общественного порядка совместно с полицейскими в 2025 году удалось на 19% снизить количество преступлений в общественных местах.

«Реализация актуализированного плана «На Севере – жить!» в активной стадии. Коллеги, крайне важен не формальный подход, а методичная, детальная педантичная работа по тем проектам, о которых мы договорились, реальное выполнение. Проекты сложные, капиталоемкие, но это основа будущего. Всех принципиальных решений, поддержки с точки зрения поручений президента мы добились, важно несмотря на сложности двигать эту работу», – подчеркнул губернатор

Подробно по своим блокам доложили заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова; заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина; заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов; министр цифрового развития Мурманской области Елена Семёнова; председатель комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, план сформирован на основе 572 тысяч предложений от 75 тысяч северян и реализуется по 16 направлениям. Его регулярно обновляют в соответствии с запросами жителей – после сбора предложений от них и экспертной оценки. Актуализированный в прошлом году документ размещён на сайте регионального правительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552382/#&gid=1&pid=1