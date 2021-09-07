Реализация дорожного нацпроекта 2021 года в Мурманской области находится в завершающей стадии

Глава регионального Минтранса Артём Гришин вчера отчитался на оперативном совещании о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области.

В рамках нацпроекта 2021 года в Заполярье был запланирован ремонт 3 мостов, 5 региональных трасс и 33 дорог в агломерации «Мурманская», куда входят город Мурманск и город Кола.

«На региональных дорогах полностью выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, а укладка асфальтобетона составляет 94%. На двух участках трасс Пиренга-Ковдор и Снежногорск-Гаджиево работы завершены полностью. Ещё три объекта – в высокой степени готовности», – отметил министр.

В агломерации «Мурманская» дорожники уложили более 125 тысяч кв. метров нового асфальта. В городе Кола полностью завершен ремонт дорог по нацпроекту текущего года. В нормативное состояние приведены семь участков автомобильных дорог.

В Мурманске выполняется ремонт 26 объектов, на 15 из которых работы уже полностью завершены. Готовность ещё 8 участков дорог превысила 80%. Более половины от общего объема работ выполнено на улицах Траловой, Пищевиков и Школьной в жилом районе Росляково.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, опережающими темпами выполняется реализация дорожного нацпроекта 2022 года. Так, три участка региональных дорог Кировск-Коашва, Оленегорск-Ловозеро и Пиренга-Ковдор, а также улица Победы в Коле уже находятся в работе.