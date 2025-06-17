Реализация губернаторского проекта «Работа рядом» в Мурманской области продолжается: свыше 2200 жителей региона уже трудоустроены в рамках проекта в текущем году

В рамках плана «На Севере – жить!» с 2020 года в Мурманской области успешно реализуется губернаторский проект «Работа рядом». Его ключевые цели – повышение доходов населения, финансовая поддержка работодателей, благоустройство территорий и снижение напряженности на региональном рынке труда. За все время действия проекта трудоустроены более 36 тысяч жителей, включая свыше 27 тысяч подростков.

В 2025 году проект расширил круг участников. Теперь к студентам, безработным и несовершеннолетним присоединились неработающие пенсионеры, а с мая – молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. Приоритет при трудоустройстве отдаётся подросткам из семей участников СВО, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на профилактическом учёте, а также детям из семей безработных, малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

На реализацию проекта в 2025 году правительство Мурманской области выделило 200 миллионов рублей из резервного фонда. Дополнительно 25,2 миллиона рублей направлено из областного бюджета на материальную поддержку участников.

Для информирования населения служба занятости региона ведёт активную кампанию: работают консультационные пункты, организуются встречи в учебных заведениях, учреждениях культуры и спорта, мини-ярмарки вакансий и выездные консультации. Во всех центрах занятости действуют телефоны «горячей линии». Инфографика о проекте, порядке регистрации и количестве рабочих мест размещена на сайте службы занятости и портале «Молодая Арктика».

Подача заявлений на временное трудоустройство осуществляется исключительно через единую цифровую платформу «Работа России» (инструкция будет доступна после регистрации в «личном кабинете»). Весь процесс подбора вакансий, направления уведомлений и заключения срочных трудовых договоров проходит в электронном виде, без необходимости личного посещения центра занятости. Очное обращение возможно только при возникновении сложностей с порталом.

Участники проекта заняты на различных видах работ: озеленение и благоустройство территорий, подсобные и ремонтно-восстановительные работы, косметический ремонт и уборка помещений, доставка лекарств, продуктов и корреспонденции. Для пенсионеров и молодых мам предусмотрена работа с документами.

Оплата труда соответствует МРОТ с районным коэффициентом и надбавкой за работу в районах Крайнего Севера, исходя из фактически отработанного времени за полный месяц. Дополнительно несовершеннолетние получают материальную поддержку в размере 4200 рублей. После вычета налогов месячный доход участников составляет: безработные (с матподдержкой 2100 рублей) – 47002 рубля, студенты-очники, пенсионеры и мамы в декрете – 44902 рубля. Подростки 14 лет (80 час/мес.) – 26651 рубль, 15 лет (96 час/мес.) – 31141 рубль, 16-17 лет (140 час/мес.) – 43489 рублей.

По состоянию на 5 июня 2025 года в муниципалитетах области создано 4502 рабочих места по проекту. Трудоустроены уже 2200 человек, в том числе 1761 подросток (из них 107 – из семей участников СВО), 249 безработных, 149 студентов и 41 пенсионер. Наибольшее число пенсионеров трудоустроено в Мончегорске, Североморске и Кольском округе.

Лидерами по темпам трудоустройства являются Мончегорск (473 чел.), Мурманск (438 чел.), Кандалакшский округ (375 чел.) и Оленегорск (224 чел.). По доле трудоустроенных от трудоспособного населения лучшие показатели у Мончегорска, Оленегорска, Кандалакшского и Печенгского округов, а также ЗАТО Островной.

«Приглашаем желающих присоединиться к проекту «Работа рядом». Особенно будем рады видеть новых участников – неработающих пенсионеров и мам в декрете. Это отличная возможность получать дополнительный доход, участвуя в благоустройстве наших городов и помощи конкретным людям. Все условия уже созданы – достаточно подать заявку на портале «Работа России», – отметил вчера во время заседания правительства региона министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Реализация губернаторского проекта «Работа рядом» продолжается, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548510/#&gid=1&pid=1