На первом заседании Наблюдательного совета территории опережающего развития «Столица Арктики» рассмотрены ход реализации проекта якорного резидента - «НОВАТЭК-Мурманск» и планы по вхождению на ТОР еще трех якорных инвесторов. Совещание прошло под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса при участии первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева, генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрия Тетенькина и заместителя генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» (АНО «АРЧК ДВ») Ивана Ефимова.

Приветствуя участников онлайн-совещания, глава региона поблагодарил Минвостокразвития России за поддержку инициативы областного правительства о создании первой ТОР за пределами Дальневосточного федерального округа. Андрей Чибис подчеркнул, что реализация инвестиционных проектов на ТОР «Столица Арктики» окажет синергетический эффект и положительное влияние на экономику всего региона.

«Первым резидентом, который вошёл в территорию опережающего развития «Столица Арктики» и с которым было подписано соглашение, стала компания «НОВАТЭК-Мурманск». В рамках работы ТОР уже осуществлено около 7 млрд инвестиций. Сейчас региональное правительство ведёт активную работу по расширению общей площади ТОР. Мы убеждены, что флагманский проект даст серьёзный объем инвестиций и позволит сформировать новые рабочие места на территории Мурманской области», – сказал во вступительном слове Андрей Чибис.

О текущем состоянии ТОР членам Набсовета доложил Александр Шутов, исполняющий обязанности директора ООО «Управляющая компания «Столица Арктики» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «Корпорация развития Мурманской области»). Он сообщил, что на данном этапе ТОР «Столица Арктики» состоит из индивидуальных площадок на западном и восточном берегах Кольского залива.

При подготовке заявки от региона на ТОР было направлено четыре якорных проекта. В настоящее время компания «НОВАТЭК-Мурманск» уже реализует один из крупнейших на Северо-Западе России инвестпроектов: создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Общий объем инвестиций в проект составит 78,9 млрд рублей.

Спикер добавил, что в августе текущего года подать заявку на получение статуса резидента ТОР «Столица Арктики» планирует ООО «Культурно-деловой центр Мурманск», нацеленное на реализацию геополитического и культурного потенциала региона. Подготовку к подаче заявок ведут еще два якорных инвестора: ООО «Морской терминал Тулома» с проектом создания в морском порту Мурманск терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата и ООО «Морской торговый порт «Лавна», планирующий строительство нового угольного терминала на западном берегу Кольского залива.

«В результате реализации четырёх якорных проектов ТОР в экономику региона будет вложено 126,6 млрд рублей и создано 1563 рабочих места. Помимо налоговых льгот и административных преференций резидентам «Столицы Арктики» наравне с инвесторами дальневосточных ТОР доступен широкий инструментарий мер государственной поддержки, в том числе услуги и цифровые сервисы корпорации, единым центром предоставления которых в Мурманской области выступает «Управляющая компания «Столица Арктики», - отметил генеральный директор АО «КРДВ» Дмитрий Тетенькин.

В ходе заседания вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова выступила по вопросу обеспечения электроснабжением действующего и будущих резидентов в рамках создания инфраструктуры ТОР. Кроме того, она сообщила, что проект постановления правительства РФ о расширении ТОР «Столица Арктики» находится на финальном этапе согласования.

«На этой неделе ожидаем решение от федеральных органов власти. Мы предлагаем расширить ТОР на один участок в Минькино под реализацию инвестиционного проекта «Терминал Ударник» по перевалке рыбопродукции. Следующим этапом расширения ТОР станет включение проекта «Порт Лиинахамари», который предусматривает развитие туристической инфраструктуры в посёлке. Сейчас решается вопрос о выделении земельного участка», - сказала Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, о содействии резидентам арктической ТОР в привлечении кадров рассказал заместитель генерального директора АНО «АРЧК ДВ» Иван Ефимов. Он озвучил основные направления работы Агентства, среди которых: массовый подбор кадров на бесплатной основе, развитие онлайн-площадки для работодателей и кадровых агентств, а также специалистов под инвестиционные проекты.