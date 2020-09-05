Реализация международного проекта «Обустройство и ремонт автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта» идёт согласно графику

На прошедшей неделе в онлайн-формате состоялось очередное заседание руководящей группы крупного международного инфраструктурного проекта «Обустройство и ремонт автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта». Участие во встрече приняли представители региональных министерств экономического развития и транспорта и дорожного хозяйства, ГОКУ «Мурманскавтодор», администрации Кольского района, АНО «Центр управления проектами», партнеры из Центра транспорта, экономики, окружающей среды Лапландии (Финляндия) и программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020».

Период реализации проекта, финансируемого программой приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» с общим бюджетом в 4 млн 500 тысяч евро, составляет 36 месяцев – с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2021. В ходе мероприятия обсуждались промежуточные результаты, достигнутые в 2020 году.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, проект полностью в графиках, на текущий момент выполнены все работы, запланированные в нынешнем году, включая замену барьерных ограждений и ремонт наиболее изношенных участков дороги. Продолжается работа по повышению компетенций сотрудников ГОКУ «Мурманскавтодор».

Также на заседании была анонсирована онлайн-конференция по презентации крупных инфраструктурных проектов программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» с участием представителей России, Норвегии и Финляндии. Мероприятие запланировано на 20 октября 2020 года.