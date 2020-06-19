Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» находится под контролем правительства области

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области прошло очередное заседание проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В режиме видеоконференции на совещании также присутствовали представители регионального управления ГИБДД и заказчики работ.

«На сегодняшний день на объектах нацпроекта ремонт ведется под внимательным контролем служб заказчиков. В региональной части на наших объектах работы выполнены уже более чем на 30%, Заседания проектного офиса мы проводим еженедельно для понимания ситуации и оперативного решения возникающих вопросов», – отметил министр Артем Гришин.

По словам руководства Мурманска, на сегодняшний день на улично-дорожной сети города виден прогресс по работам подрядных организаций, который планируется в будущем только наращивать.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, контроль за ходом выполнения нацпроекта и соблюдением подрядными организациями всех нормативов и стандартов осуществляют региональные и муниципальные заказчики, а также федеральные структуры – «Росдорнии», «Росдортехнологии», ФКУ Упрдор «Кола».

Как особо подчеркнуто на встрече, в будущем к работе проектного офиса будут приглашены представители депутатского корпуса и общественники, взаимодействие с которыми важно для обеспечения положительного результата.