Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» приводит к снижению аварийности в Мурманской области

Обустройство региональных трасс и участков улично-дорожной сети городских агломерацией является неотъемлемой частью реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна из основных его целей – повышение безопасности дорожного движения.

«Снижение аварийности на дорогах – задача первостепенной важности. Для достижения этой цели работы на дорожных объектах и искусственных сооружениях проводятся комплексно: в ходе строительно-монтажных работ приводят к нормативу не только дорожное покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на региональных дорогах за 6 лет по нацпроекту обновлено более 21 тысячи погонных метров барьерного ограждения, установлено более 360 новых дорожных знаков, нанесено порядка 100 тысяч квадратных метров дорожной разметки.

В Мурманске в рамках дорожного проекта обустроено более 240 тысяч кв. метров тротуаров, выполнено устройство новых пешеходных переходов, светофорных объектов и искусственных неровностей, установлено 250 новых дорожных знаков.

За период с 2019 по 2024 годы на территории Мурманской области увеличилось количество комплексов фотовидеофиксации правонарушений Правил дорожного движения с 54 до 124 единиц. Также в муниципалитетах заработала автоматизированная система выявления нарушений правил остановки и стоянки «Паркон-А». В первую очередь система выявляет нарушения правил в проблемных местах, там, где автомобили мешают проезду общественного транспорта и создают помехи в движении другим транспортным средствам.

В настоящее время патрулирование выполняется с помощью 5 комплексов «Паркон-А», охватывающих 64 маршрута. Из них: Мурманск – 36 маршрутов, Кировск – 5, Апатиты – 13, Мончегорск – 9 и федеральная дорога Р-21 «Кола» подъезд к аэропорту Мурманск – 1. Фотоматериалы о нарушениях Правил дорожного движения передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений региональной автоинспекции.

«За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» наблюдается положительная динамика снижения аварийности в регионе: количество ДТП снизилось на 28%, количество погибших сократилось на 37,3%, количество пострадавших в данных происшествиях снизилось на 29%», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Мурманской области полковник полиции Алексей Тарунин.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работа по повышению безопасности дорожного движения продолжится и в 2025 году по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» – преемника национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/