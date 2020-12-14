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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 15:45

Реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет продолжена в Мурманске и 2021 году

В Мурманске уделяется особое внимание развитию городской инфраструктуры, а также благоустройству общественных и дворовых пространств. Уже не первый год в областном центре успешно реализуется национальный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого за три года обновлены 43 придомовые территории.

В 2021 году намечена реконструкция ещё 21 двора.

Прежде чем приступить к запланированной работе, по инициативе главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в течение нескольких месяцев проводились выездные встречи с жителями дворов, где будут выполняться ремонты. Сделано это для того, чтобы мурманчане смогли высказать свои предложения и внести корректировки в планы улучшения территорий и как итог – получить результат, который будет устраивать всех участников благоустройства.

Так, рабочей группой специалистов профильных комитетов администрации города Мурманска во главе с Евгением Никорой проведены совещания по обсуждению проектов во всех округах заполярной столицы, и внесены изменения с учетом пожеланий всех заинтересованных лиц:

– в районе дома № 37 по улице Шмидта жильцы захотели увеличить ширину проезжей части;

– во дворе домов №№ 1, 3 по улице Халтурина вместо детского комплекса будет установлена спортивная площадка;

– на улице Академика Павлова, 57, 59 по просьбе жителей уменьшилась площадь асфальтирования проезжей части;

– собственники квартир в доме № 33 корп.2 по улице Академика Книповича обратили внимание на необходимость устройства дополнительного наружного освещения и расширение дворового проезда;

– горожане, проживающие в доме № 73 по улице Александра Невского, обозначили потребность в расширении проезжей части внутри двора;

– что касается двора по улице Баумана, 53-59, то там изменилась организация подходных путей к детской-игровой площадке, мурманчане предложили сделать их более безопасными.

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