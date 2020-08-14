Реализация нацпроекта «Культура» в Ковдоре даст возможность местным жителям услышать шедевры мировой классической музыки

В начале сентября в Ковдоре откроется виртуальный концертный зал. Проект его создания вошёл в число победителей конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в сентябре 2019 года.

Грант в размере 1 млн рублей на оборудование виртуального концертного зала получила ковдорская Детская школа искусств.

Оснащение зала современным звуковым и проекционным оборудованием было завершено 3 августа. Официальное открытие планируется 5 сентября.

Виртуальный концертный зал даст возможность местным жителям получить доступ к шедеврам мирового музыкального классического искусства. В рамках проекта ковдорчане смогут посещать концерты академической музыки, организованные в режиме онлайн и офлайн, выступлений творческих коллективов для аудитории разного возраста. Проект поможет привить любовь к прекрасному через просвещение в сфере музыкального искусства, сообщает региональное Министерство культуры Мурманской области.