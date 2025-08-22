Реализация нацпроекта «Семья» в Мурманске: идёт обновление детских садов №№87 и 93

В 2025 году в Мурманской области реализуется 12 национальных проектов. Одним из ключевых для региона является нацпроект «Семья», в рамках которого в Мурманске проводится капитальный ремонт МАДОУ №87 (ул. Полярные Зори, 25а).

Как сообщает администрация города Мурманска, главная задача — обеспечить высокое качество работ. Ведь именно от современности и удобства среды, от того, насколько комфортно юным мурманчанам учиться и развиваться, напрямую зависят их успехи и достижения.

Сейчас работы выходят на финишную прямую: рабочие устанавливают мебель, проводят уборку и готовят здание к встрече с детьми.

К новому учебному году маленьких северян и их родителей встретят обновлённые пространства и детского сада №93 (просп. Ленина, 99). Здесь работы также ведутся согласно утверждённому графику: подрядчик продолжает красить стены групповых помещений и укладывать новую плитку на лестничных пролетах.

Масштабное обновление — это не просто ремонт зданий, а инвестиция в безопасность, качество образования и здоровое развитие будущего поколения северян. Всё это доказывает: регион меняется к лучшему, создавая условия для счастливого детства и уверенного будущего.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30654&page=1