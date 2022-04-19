Реализация нацпроектов и плана «На Севере – жить», а также приведение муниципалитета в порядок после зимы: Андрей Чибис обсудил приоритетные задачи с руководством Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с руководством Мурманска. Участники встречи обсудили приоритетные и первоочередные для города задачи.

«С каждым из вас мы пообщались отдельно, знаю, что вы уже погрузились в работу. Взаимодействие у вас четко отлажено, а это важный залог развития города. И сегодня мы проговорим задачи, которые вы видите в качестве первоочередных. Конечно, приоритетами для всех нас являются реализация национальных проектов, мероприятий плана «На Севере – жить», а также вопросы, которые требуют дополнительного вмешательства и активизации работы по приведению города в порядок после зимы, уборке снега и песка. Как вы это видите, какая помощь от региона необходима, в какие сроки планируете реализовать поставленные цели», – уточнил Андрей Чибис.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин согласился с губернатором по вопросу безусловного приоритета в реализации нацпроектов, а также добавил, что существует необходимость строительства нового жилья, повышения качества содержания дорог и территории муниципалитета.

«Одна из первоочередных задач, которую мы определили, это вопрос обеспечения жильем, в первую очередь детей-сирот. Здесь нужно наращивать темпы. Также важной является тема ремонта дорог. Сезон начинается, все запланированные в рамках нацпроектов объекты законтрактованы. Дополнительную дефектовку мы проведем, как только окончательно сойдет снег, и уберем весь мусор с улиц. Возможно, обратимся за помощью по отдельным участкам дорог. Конечно, необходимо запустить и процесс строительства жилья. Для этого в ближайшее время следует провести выверку тех участков, что есть по городу. У нас короткий сезон, поэтому уже сейчас готовимся к следующей зиме. В том числе нужно повысить качество уборки, вывоза снега, качество содержания дорог», - отметил сити-менеджер Юрий Сердечкин.



Фото: https://gov-murman.ru