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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 15:30

Реализация плана «На Севере – Жить» позволит отремонтировать подъезды домов и решить другие коммунальные проблемы северян

Министерство Госжилстройнадзора Мурманской области принимает активное участие в реализации плана «На Севере – Жить». Так, начатый дистанционный мониторинг уборки дворов Мурманска, Колы и Молочного через «умные домофоны» помогает оперативно чистить снег.

Кроме того, управляющие организации извещены, что ежедневно утром и вечером сотрудники Госжилстройнадзора отслеживают происходящее во дворах, используя доступ к 4000 камер домофонов.

Кроме того, Единая горячая линия ЖКХ принимает заявки и сразу передаёт их исполнителям через «личные кабинеты» УК. Им же направляются сообщения из социальных сетей и с портала «Наш Север». Контроль исполнения заявок осуществляется через систему обратной связи. Если УК не хочет устранить проблему добровольно, то включаются механизмы принуждения.

Одновременно налаживается взаимодействие с жильцами в социальных сетях и ведется оперативный мониторинг публикаций для сокращения времени реакции на них. Для этого к работе в соцсетях подключено 53 управляющие организации. В 2022 году закрыто исполнением 19315 заявок жителей.

«На 2023 год запланированы создание регионального рейтинга управляющих организаций, единой региональной аварийно-диспетчерской службы, приведение в надлежащее состояние подвалов многоквартирных домов и устранение причин протечек кровель, а также существенное увеличение количества исполненных предписаний и предостережений», – сообщил 31 января в своём докладе на заседании правительства Мурманской области вице-губернатор Алексей Лыженков.

Также ведётся работа по репорту подъездов. За два года приведены в порядок 3482 подъездов многоквартирных домов. Ремонт осуществляется как в рамках общественных инициатив, при совместном финансировании из областного и местных бюджетов, так и внебюджетных источников. Только в 2022 году с привлечением софинансирования отремонтировано 88 подъездов, а за счёт управляющих организаций – 1237. В 2023-2024 годах поставлена цель в 2692 подъездов.

«Для повышения качества обслуживания жилфонда в Мурманской области утвержден отраслевой Стандарт управления многоквартирными домами, который включает в себя действия, направленные на качественное улучшение работы с потребителями, отработки заявок, организации вывоза снега и ремонтов подъездов, а также взаимодействия с органом жилищного надзора. В 2022 году к Стандарту присоединились 61% управляющих организаций региона, в 2023 году есть уверенность, что соблюдать его будут 90% УК. Координирует эту деятельность Ассоциация управляющих организаций Мурманской области», – продолжил Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, не менее важным стало вовлечение жителей в управление жилищным фондом. Для этого в регионе создана система поддержки активистов, которые хотят брать управление домами в свои руки. Разработаны методические рекомендации по созданию ТСЖ – ТСН, в свободном доступе размещаются формы документов и необходимая информация, оказывается юридическая и консультативная помощь, ведется информационная кампания в СМИ и встречи с жителями. Эффективность демонстрирует региональная программа поддержки ТСЖ-ТСН, в рамках которой в 2022 году на бюджетные средства было отремонтировано 13 многоквартирных домов.

Как отметил Алексей Лыженков, рост количества ТСЖ в том числе связан и с возможностью ускоренного проведения капитального ремонта. В итоге, за 2022 год в Мурманской области было создано 11 ТСН для управления 14 домами. И в 2023 году уже поступают сообщения от жителей о планах создания новых товариществ собственников.

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