Реализация послания Президента России об обеспечении бесплатным качественным горячим питанием школьников столкнулась с рядом проблем

В Вологде состоялось заседание постоянного комитета по образованию, науке и высшей школе Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В его работе приняли участие вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева в режиме видеоконференцсвязи и председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.

В центре внимания – взаимодействие образовательных организаций в рамках реализации национального проекта «Образование» и подведение итогов по вопросу организации оказания первичной медико-санитарной помощи в школах.

Резюмируя заседание, Лариса Круглова подчеркнула, что комитетом всегда поднимаются самые актуальные и важные темы для работников сферы образования:

— Сегодня с коллегами обсудили предложения рабочей группы, которая проанализировала необходимость введения в штатное расписание школ должности медработника. Кроме этого, поддержали инициативу парламентариев Карелии, которые предлагают обратиться к министру просвещения Сергею Кравцову по вопросу разработки федеральной программы модернизации пищеблоков в образовательных организациях. Причина в том, что в соответствии с посланием Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию школьники во всех субъектах должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. В процессе реализации положений Послания регионы столкнулись с рядом проблем, среди которых недостаточный уровень развития инфраструктуры и несоответствие помещений санитарным требованиям. Принимая во внимание социальную значимость вопроса, бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставляются субсидии на мероприятия по приведению пищеблоков в надлежащее состояние. Однако, предоставляемых средств недостаточно и нужна помощь федерального центра.