Реализация принятого закона «О северном завозе» сократит сроки доставки грузов на 25%, а цены — до 20%

Такое заявление сделал 11 октября вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, выступивший с докладом в Совете Федерации в рамках «Правительственного часа».

«Принятый при вашей поддержке «Закон северном завозе» уже в 2024 году обеспечит своевременные поставки продуктов, строительных материалов — всего жизненно важного на территорию Дальнего Востока. При этом сроки доставки будут снижены на 25%, а цена до 20%», — приводит сайт правительства РФ слова полпреда.

Напомним, федеральный закон «О северном завозе», подписанный президентом в августе 2023 года, устанавливает правовые основы для доставки грузов на территории с ограниченными сроками завоза, расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, государственного регулирования цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок к ценам на них, тарифов на отдельные услуги.

Законом определяются такие понятия, как территории северного завоза, участники, грузы, опорная сеть объектов транспортно-логистической инфраструктуры, федеральный координатор и единый морской оператор северного завоза.

В настоящее время в географию северного завоза входят 25 российских регионов, где проживает 3 млн человек. Каждый год при помощи северного завоза они получают около 3,4 млн тонн грузов.

Фото: http://government.ru/news/49770/