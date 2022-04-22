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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 16:15

Реализация проекта «Arctic schools» в Мурманске продолжается

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил школу №56. Здесь в прошлом году в рамках проекта «Arctic schools» был отремонтирован спортивный зал. Были заменены оконные блоки, приведены в порядок стены, потолок, пол, появилось новое оборудование: скалодром, шведская стенка, баскетбольные кольца и гимнастические скамейки.

В 2022 году школа №56 также участвует в конкурсном отборе. Разработанный проект ресурсного класса «Школа — территория для всех!» позволит обеспечить всем детям, независимо от их особенностей, равные возможности для саморазвития и предполагает адаптацию образовательного пространства к потребностям ребёнка. В таких классах смогут обучаться дети с расстройствами аутистического спектра или другими ментальными нарушениями.

— 14 мурманских учебных заведений в прошлом году стали участниками и победителями конкурса грантов «Arсtic schools». В этом году проект был расширен на детские сады. Мы продолжаем активно участвовать. На сегодняшний день заявки подали 15 общеобразовательных и 35 дошкольных учреждений. Следует отметить, что в разработку каждого проекта вовлекаются и дети, и родители, — сказал Юрий Сердечкин. — В течение ближайшей недели, максимум двух, наши коллеги в области подведут итоги. Мы очень надеемся, что также будет поддержан и проект школы №56. В этом году он более тонкий, более специфический, рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья, потому что школа — действительно территория для всех. Мы должны создать условия для каждого ребёнка.

По проекту ресурсный класс представляет собой помещение, в котором выделены зоны для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Парты будут разделены перегородками, наушниками. Также предусмотрена сенсорная зона, в которой будут различные материалы для разгрузки ребят.

Напомним, в 2022 году дополнительно в проект «Arсtic schools» были добавлены направления: «Современное пространство школьной теплицы», «Современное пространство прилегающих территорий дошкольных образовательных организаций», «Общественные пространства дошкольных образовательных организаций», «Внутреннее пространство дошкольных образовательных организаций».

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22240&page=1

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