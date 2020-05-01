Реализация проекта МТУ продолжается в соответствии с установленным графиком

Развитие Мурманского транспортного узла обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. О реализации масштабного проекта на территории Мурманской области доложил губернатор Андрей Чибис. Строительство объектов на западном берегу Кольского залива продолжается в соответствии с установленным графиком, в том числе ведутся работы по созданию железнодорожных путей.

Глава региона подчеркнул, что за последние два месяца в связи с распространением новой коронавирусной инфекции макроэкономическая ситуация в регионе изменилась, но тем не менее отмечается рост инвестиционной активности.

По мнению губернатора, это связано с завершением создания первой в Арктической зоне России территории опережающего развития. На период строительства производств резидентам ТОР будут предоставлены налоговые и административные льготы. Также добывающие компании смогут претендовать на получение безвозвратной субсидии из федерального бюджета на возведение объектов инфраструктуры. Заявки на получение господдержки готовят пять крупных компаний, расположенных в Мурманской области.

Как отметил Андрей Чибис, важно ускорить реализацию проекта Мурманского транспортного узла и до конца 2023 года расширить пропускную мощность железнодорожной инфраструктуры до 44 млн тонн в год. Ранее такой объем планировалось реализовать к 2035 году.

«Надеемся на то, что все решения по дополнительному финансированию на реализацию проекта будут приняты, мы за это активно бьемся. Инвесторы подтверждают заинтересованность частных вложений для развития пропускной мощности железнодорожной линии. Принципиально важно создать инфраструктуру, в том числе перегрузочную станцию, чтобы активнее развивать Мурманский транспортный узел», – прокомментировал Андрей Чибис.

«Поддерживаю развитие проекта. Безусловно, будем искать возможности. Хочу поблагодарить Андрея Владимировича Чибиса за активную работу. Несмотря на сложную ситуацию, которая возникла на стройке в Мурманской области, проект не остановлен, все вопросы решаются оперативно», – отметил Марат Хуснуллин, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.