Реализация проекта строительства порта «Лавна» начнётся в ближайшее время

До конца текущей недели площадка строительства морского торгового порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива будет передана новому подрядчику, после чего реализация ключевого проекта Мурманского транспортного узла перейдёт в практическую фазу. Об этом сообщили представители ООО «Морской торговый порт «Лавна» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Очень здорово, что знаковый, важнейший проект Мурманского транспортного узла живёт, начинается активное строительство, реализация проекта с учётом тех решений, которые были приняты Правительством РФ. Мы со своей стороны, естественно, оказывали и будем оказывать всю необходимую поддержку, чтобы проект реализовался, как на федеральном, так и на нашем уровне, с точки зрения процедурных и организационных моментов. Чтобы у одного из ключевых инвесторов меньше было препятствий для его реализации», – подчеркнул глава региона, открывая встречу.

Генеральный директор ООО «Морской торговый порт «Лавна» Станислав Мультах отметил, что за последнее время инвесторы серьёзно продвинулись в подготовке к практической реализации своих планов. Подготовлены все необходимые документы для того, чтобы до конца текущей недели подрядчик мог выйти на площадку.

«Начнутся первоочередные работы – это обустройство временных зданий и сооружений на территории, испытание свай. Всё это позволит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России», – пояснил руководитель компании.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в конце апреля генеральный директор ПАО «ГТЛК» Евгений Дитрих лично осмотрел площадку «Лавны» и подтвердил намерение базового инвестора проекта завершить строительство к 2023 году.