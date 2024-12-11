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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.24 11:00

Реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды продолжится в Кольском Заполярье в 2025 году

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на оперативном совещании в правительстве заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк сообщила, что в 2024 году завершены благоустройство бульвара на улице Энергетиков в Полярных Зорях и благоустройство площади Ленина в Ковдоре. Реализация еще одного проекта в Ковдоре – благоустройство улицы Ленина от площади Ленина до здания Ковдорского ГОКа – будет продолжена в 2025 году.

«Из-за достаточно большого объёма работ реализация проекта в Ковдоре будет продолжена в 2025 году, как и было предусмотрено изначально. По итогам конкурсного отбора этого года, ещё три проекта-победителя буду реализованы в следующем году», – подчеркнула вице-губернатор.

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году стали: Мончегорск – проект «Жемчужина Заполярья. Благоустройство городского парка имени С. Е. Бровцева»; Полярные Зори – проект «Благоустройство общественной территории по ул. Строителей»; Кола – проект «Благоустройство Поморской набережной в городе Коле (2-й этап)».

«По всем трём проектам ведется разработка проектно-сметной документации. Средства на реализацию предусмотрены как в федеральном бюджете, так и в проекте регионального», – сообщила Ольга Вовк.

В регионе также завершены работы по обустройству пяти общественных территорий – это Аллея славы участникам СВО в Полярном, лестница в Мурмашах от улицы Мисякова до Комсомольской, общественная территория на улице Новая в Спутнике, благоустройство детских площадок на территории парка в Североморске, сквер на проспекте Героев-североморцев в Мурманске.

Ещё два объекта находятся в завершающей стадии. В «Домике моржей» на территории Семеновского озера в Мурманске ведется внутренняя отделка, а в районе дома 26 на улице Ферсмана в Апатитах до конца этой недели установят малые архитектурные формы.

«Кроме перечисленного в 2024 году реализованы мероприятия по обустройству 80 игровых детских и спортивных площадок в 25 муниципалитетах региона. Прошу глав муниципалитетов обратить внимание и взять на отдельный контроль вопрос освещения, от граждан поступают обращения об отсутствии источников света», – отметила Ольга Вовк.

Вице-губернатор также поблагодарила муниципалитеты и подрядные организации, которые завершили работы в полном объеме и в установленный срок. Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и программе реновации ЗАТО в Мурманской области благоустроены дворы, прилегающие к 88 домам в 18 муниципалитетах.

Завершена и реализация 100 проектов-победителей Губернаторской программы «На Севере – твой проект», конкурсный отбор которых состоялся в 2023 году. Помимо этого, в рамках данной программы в этом году велось устройство 51 площадки: 30 детских игровых комплексов в 22 населенных пунктах, 16 спортивных площадок в 9 населённых пунктах и создание 2 скейт-площадок, 2 многофункциональных площадок, 1 научной.

«Программа «На Севере – твой проект» востребована у населения. По реализации инициативных проектов в 2024 году к 350 миллионам региональной субсидии было привлечено 194 миллиона средств юридических и физических лиц, а также средств муниципального бюджета. На следующий год для реализации уже отобраны 66 проектов на общую сумму региональной субсидии в 200 миллионов рублей», – напомнила Ольга Вовк.

Помимо этого, среди мероприятий на следующий год – устройство архитектурно-художественной подсветки.

«В 2024 году у нас в планах обеспечить подсветкой 61 здание в Мурманске и области. На сегодняшний день работы завершены на 42 зданиях, на оставшихся 19 ведутся работы. С учётом договоренностей между правительством Мурманской области и правлением банка ВТБ также началась подготовка по размещению такой подсветки на улице Сафонов в Североморске», – сообщила вице-губернатор.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в завершении доклада губернатор Андрей Чибис обратил особое внимание на необходимость привлекать внебюджетные средства для реализации проектов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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