Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Центральной темой стала реализация на территории региона первой пятилетней программы газификации на 2026-2030 годы, подписанной в октябре текущего года.

По программе приоритет отдан подключению к сетевому газу крупных объектов теплоэнергетики — котельных и ТЭЦ - станет базой для комплексной модернизации всей отрасли теплоснабжения Кольского Заполярья.

Реализация программы газификации имеет стратегическое значение для Мурманской области и окажет общее положительное влияние на все сферы жизни. Так, например, котельные на газовом топливе сделают систему теплоснабжения более устойчивой и управляемой. А переход на природный газ позволит в перспективе сдерживать рост тарифов на тепло для жителей.

Кроме этого, замена мазута на экологичное газовое топливо значительно сократит вредные выбросы и улучшит качество воздуха в городах области.

«Для промышленности Мурманской области газификация — это переход на качественно новый уровень конкурентоспособности. Отказ от мазута в пользу магистрального газа даст компаниям долгожданное снижение издержек. Высвобожденные ресурсы предприятия смогут направить на техническое перевооружение, запуск новых производств и создание дополнительных рабочих мест. Развитие бизнеса, в свою очередь, увеличит налоговые поступления в бюджет. Наша важнейшая задача в этом процессе — обеспечить промышленным потребителям региона цену на газ на уровне средней по Северо-Западному федеральному округу. Данную инициативу я также озвучил на недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным», — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Доступ к стабильному и экономичному энергоресурсу - фундамент для качественного рывка в промышленном развитии региона. Это позволит не только добывать сырьё на территории Мурманской области, но и наладить его глубокую переработку непосредственно в регионе, создавая цепочки добавленной стоимости.

