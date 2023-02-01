Реализация стратегического плана «На Севере – Жить» улучшит качество предоставляемых жителям Мурманской области коммунальных услуг

Реализацию плана мероприятий по приоритетным направлениям развития до 2024 года «На Севере – Жить» обсудили на заседании правительства Мурманской области. Об итогах реализации мероприятий в сфере ЖКХ за минувший год и планах на 2023 год вчера доложил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

Одним из приоритетных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является экономичное и экологичное теплоснабжение.

«На севере в сложных условиях зимы подготовка муниципальных образований к отопительному периоду – это вопрос не только комфорта жителей, но и обеспечения безопасности. Долгая зима и значительный износ сетевого хозяйства – серьёзное испытание для энергетиков», – подчеркнул вице-губернатор.

За прошлый отопительный сезон не было зафиксировано ни одной аварии на сетях, а количество технологических нарушений снизилось на 22%. Положительная динамика наблюдается второй год подряд. Это стало возможным благодаря системной работе по подготовке к отопительному периоду, текущим и капитальным ремонтам объектов.

Правительством Российской Федерации признано целесообразным обеспечение газификации Мурманской области за счёт трубопроводного газа. В настоящее время для ухода от мазутозависимости используется торф, уголь, электрическую энергии. Как пример: в Умбе введены 4 торфяные котельные, угольная котельная строится в Североморске, Килпьявр отапливают индивидуальные домовые электрокотельные.

Еще одним приоритетом работы в части ЖКХ является улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. В 2022 году в рамках программы перевода на закрытую систему горячего водоснабжения переоборудованы тепловые пункты 107 домов Ленинского округа г. Мурманска. До конца 2025 года чистую горячую воду получат жители 447 домов. Для удобства жителей в открытом доступе размещена интерактивная карта программы, на которой можно увидеть, в каком году запланирована установка нового оборудования. Реализуемый проект по реконструкции сетей водоснабжения западного берега Кольского залива позволит обеспечить качественной водой около 4 тысяч жителей Абрам-Мыса, Дровяного, Минькино. Водовод длиной 16,5 км соединит сети с централизованной системой Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время в регионе продолжается работа по созданию современной системы обращения с ТКО. В 2022 году заменено более 90% всего контейнерного парка. В 2023 году планируется завершить эту работу. Продолжается внедрение элементов раздельного сбора отходов, на 2023 год планируется открытие пункта приема вторсырья в Мурманске.

В фокусе внимания остается вопрос, волнующий жителей – качество уборки улиц и дворов. В прошлом году за счет средств областного бюджета парк коммунальной техники пополнился на 60 единиц. Контроль качества уборки осуществляется с использованием специализированной информационной системы СМУТ, функционал которой был доработан с учетом с учётом практического внедрения и специфики работы управляющих компаний по уборке дворовых территорий.

«СМУТ является открытой для граждан системой, и на портале «Наш Север» жители могут самостоятельно наблюдать, где, когда и какая техника работает», – отметил Алексей Лыженков.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТГК-1».