Реализация стратегического плана «На Севере – жить» в Терском районе реализуется успешно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава администрации Терского района Наталия Самойленко подробно доложила о реализации стратегического плана «На Севере – жить».

«В Терском филиале Кандалакшской ЦРБ в этом году завершим капитальный ремонт. В больнице будут проведены ремонтные работы, созданы комфортные условия для пациентов и медицинских работников. Закуплено более 176 единиц оборудования и более 500 единиц мебели. Идут работы по монтажу модульного ФАПа с квартирой для фельдшера в селе Кузомень. С 22 ноября текущего года запущен шаттл Умба – Кандалакша – Мурманск и обратно. Создали молодежные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» в Терском районе появился скейт-парк. В Варзуге ведется строительство открытого катка», – сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В продолжение разговора Наталия Самойленко отметила, что при подготовке плана «На Севере – жить» было принято более 4 тысяч предложений от жителей Терского района, на основании которых последовательно и комплексно реализуются мероприятия за счет средств местного и регионального бюджетов.

Наибольшее количество предложений, поступивших от граждан Терского района, касались решения актуальных вопросов в сфере благоустройства. Так, в 2023 году было отремонтировано семь дворовых территорий. В частности, речь идет об асфальтировании одной придомовой территории, также в пяти дворах заменены деревянные тротуары. Кроме того, проводились работы по замене тротуаров по улице Победы от дома 23 до дома 10 по улице Спортивная, тротуара по улице Беломорская от дома 29 до дома 18, тротуара по улице Спортивной от дома 10 до моста через Малую Пирью-Губу в п.г.т. Умба. Также в летний период на трёх дворовых территориях проведен ямочный ремонт.

На втором месте по значимости для граждан идут вопросы здравоохранения. Капитальный ремонт в филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» начался в марте 2023 года и завершится в этом году. В селе Кузомень ведутся работы по монтажу модульного (быстровозводимого) фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с квартирой для фельдшера. Для получения консультаций узких специалистов с февраля 2023 года запущен медицинский шаттл Умба – Кандалакша – Умба, которым уже воспользовались более трех тысяч жителей Терского района. 22 ноября запущен шаттл Умба – Кандалакша – Мурманск. Оба шаттла курсируют два раза в месяц.

Благодаря мерам поддержки по привлечению медицинских работников, реализуемым правительством Мурманской области, на сегодняшний день укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» врачами составляет 98,4%, средним медицинским персоналом – 94,5%. В 2022 году трудоустроено три специалиста из других регионов (один врач-стоматолог, один заведующий ФАП-фельдшер с. Чапома, один фельдшер кабинета неотложной помощи в пгт. Умба). В 2023 году принят на работу заведующий ФАП в селе Варзуга.

На третьем месте по значимости идут вопросы в сфере ЖКХ. В текущем году заменены 250 метров ветхих тепловых сетей, 1640 метров сети водопровода, все дворы в пгт. Умба охвачены системой контроля за своевременной уборкой снега, также выполнены работы по текущему ремонту на электростанции в с. Пялица.

Благодаря губернаторской программе «На Севере – твой проект» любой житель может выступить с инициативой. В 2022 году по итогам голосования победителями были признаны инициативные проекты, которые были реализованы в 2023 году. Среди них работы по благоустройству пешеходного тротуара, строительство деревянных тротуаров в Варзуге и Чаваньге, а также проекты по ремонту 11 подъездов в двух многоквартирных домах. В 2023 году жители пяти многоквартирных домов объединились и направили для голосования инициативы по ремонту 32 подъездов в рамках мероприятия «На Севере – твой проект».

На четвертом месте по значимости для жителей Терского района идут вопросы в сфере культуры, спорта, досуга и туризма. В Терском районе во взаимодействии с министерством культуры Мурманской области организуются и проводятся событийные мероприятия. Самое яркое культурное событие 2023 года – цикл мероприятий по проекту «Поморская рассыпуха»: праздник поморской калитки, фестиваль «Серебро», праздник Белого моря.

В 2023 году были построены и введены в эксплуатацию два новых спортивных объекта: пространство «СОПКИ.СПОРТ» и скейт-парк. В Варзуге продолжается строительство открытого катка. Пространство «СОПКИ» очень востребовано среди жителей Терского района. Всего за прошедший период этого года проведено 154 мероприятия для молодежи. Представители молодежи активно регистрируются на порталах «Молодая Арктика» и ДОБРО.РФ.

На территории Терского района действует местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», также был создан отряд имени Владимира Викторовича Аксенова, героически погибшего в зоне СВО. Местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Терском районе насчитывает 54 человека.

В 2023 году ожидался большой заход горбуши в водоемы Терского района и, как следствие, большой поток туристов-рыбаков. Администрация Терского района провела работы по информированию жителей и гостей Терского района о необходимости вывозить мусор с мест отдыха и рыбалки. Также были оборудованы дополнительные места для стоянки автотранспорта, установлены дополнительные контейнеры для сбора отходов, регулярно проводится уборка территории.

«Благодаря высоким результатам совместной работы правительства Мурманской области, администрации Терского района, Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Управления МВД России по Мурманской области и хозяйствующих субъектов, рыболовный сезон 2023 года в Терском районе прошёл успешно. Количество нарушений, связанных с загрязнением территории, прилегающей к водным объектам, значительно ниже, чем в предыдущие периоды», – уточнила глава администрации Терского района Наталия Самойленко.

Далее по значимости для жителей Терского района идут вопросы в сфере образования. Образовательные учреждения Терского района каждый год активно принимают участие в реализации проекта по модернизации образовательных пространств «Арктическая школа». В текущем году состоялось открытие музыкально-физкультурного зала «Север. Росточки талантов» в МБДОУ детский сад №5, который был отремонтирована в рамках программы «Арктическая школа».

Также в общеобразовательных организациях заменены оконные блоки на окна из ПВХ, в следующем году планируется завершение работы по замене окон во всех зданиях школ.

С сентября 2023 года в школах Терского района стартовала программа внеурочной деятельности «На Севере – жить», в рамках которой дети узнают о героических подвигах своих предков, знакомятся с историческими фактами, событиями и традициями Кольского Заполярья. В текущем учебном году в школе №4 открыты «Парты героев» в честь ефрейтора В.В. Аксенова и старшего лейтенанта, заместителя командира роты 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного Северного флота И.Н. Ниткина.

Высокую значимость для жителей Терского района представляют вопросы по обеспечению жильём. Так, на территории Терского района 11 граждан стали участниками программы «Свой дом в Арктике», 50 человек получили земельные участки в рамках программы «Гектар Арктики». Также ведется строительство 20-квартирного жилого дома по ул. Кирова в пгт. Умба в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области». Многодетным семьям, проживающим в Терском районе, было предоставлено два земельных участка. Ещё одна семья получила единовременную выплату, которая будет вложена в строительство собственного дома.

Кроме того, жителей Терского района волнуют вопросы, связанные с экономикой и поддержкой частного предпринимательства. На территории Терского района зарегистрировано 158 субъектов МСП. В 2022-2023 годах пять субъектов МСП стали победителями «Губернаторского старта». На территории Терского района находятся два резидента Арктической зоны России.

«Благодаря слаженной работе регионального правительства, нашего муниципалитета и местных мы можем говорить об успешной реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Терском районе», – подчеркнула Наталия Самойленко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, первый заместитель главы региона Оксана Демченко отметила, что реализация данных мероприятий ориентирована на создание комфортных условий для жизни в Терском районе.

Фото: https://gov-murman.ru