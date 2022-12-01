Реализацию ключевых инвестиционных проектов Мурманской области обсудили на заседании регионального правительства

О ходе реализации ключевых инвестиционных проектов Мурманской области в 2022 году рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на заседании регионального правительства, прошедшем 30 ноября в Апатитах.

Согласно инвестиционным планам компаний, до 2032 года на территории Мурманской области планируется реализация 265 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 1,1 триллиона рублей. В результате будет создано порядка 40 тысяч новых рабочих мест, а налоговые поступления во все уровни бюджетной системы в ближайшее десятилетие по оцененным проектам составят 442 миллиарда рублей, рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. Она отметила, что сегодня инвестиции охватывают практически все ключевые сферы экономики региона. При этом максимальное количество проектов реализуется в туристической отрасли. А самые капиталоемкие проекты относятся к сфере транспорта и горнодобывающей отрасли. При этом, больше половины — это проекты, относящиеся к малому и среднему бизнесу.

На сегодняшний день НДФЛ от резидентов ТОР и АЗРФ составили уже порядка 1,7 млрд рублей, в 2022 году на операционную деятельность вышли 15 проектов резидентов. Так, завершающей стадии находится реализация резидента ТОР «Столица Арктики» - проекта создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Среди других примеров можно привести запуск первой очереди туристического комплекса «Валла-Тунтури» на полуостровах Средний и Рыбачий, и многофункционального придорожного комплекса «Атлас» в Печенгском округе. Кроме того, в конце 2022 года было принято принципиальное решение о возобновлении строительства железнодорожной ветки Выходной-Лавна протяженностью 46 км в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. Доработанная проектно-сметная документация проекта получила положительное заключение Главного управления Государственной экспертизы и до конца года планируется заключение договора с подрядчиком.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, выстроенное взаимодействие при реализации инвестиционных проектов позволило в новых условиях сплотиться и расширить возможности поиска решений по импортозамещению, поиску партнёров из дружественных стран и параллельному импорту. Так в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь начата разработка проекта создания терминала минеральных удобрений, а для нужд предприятий горнопромышленного комплекса рассматривается возможность создания единого ремонтно-сервисного центра крупногабаритной техники «БЕЛАЗ».

Кроме того, в новых условиях особое значение приобретает переориентация экспорта на рынки Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и стран СНГ. В общей сложности объемы экспорта за 9 месяцев текущего года в Заполярье увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 млрд долларов США.

Фото: https://gov-murman.ru