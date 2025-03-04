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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 20:00

Реализацию мастер-планов арктических городов обсудят на МАФ-2025

Реализация мастер-планов 16 опорных населённых пунктов в Арктике станет одной из ключевых тем Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта в Мурманске. Она будет обсуждаться в рамках трека деловой программы «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов».

«Опорные населённые пункты Арктики имеют стратегическое значение для макрорегиона. В них сосредоточены основные предприятия, порты и другие объекты инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование Северного морского пути и экономическую деятельность в Заполярье в целом. Реализация проектов в рамках мастер-планов позволит раскрыть потенциал территории. Кроме того, это станет ключевым фактором роста благополучия людей, живущих на Крайнем Севере. Вопросы развития арктических городов лягут в основу дискуссий на МАФ. Их результаты могут найти отражение в документах, которые определяют государственную политику России в Арктике», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

Как сообщает forumarctica.ru, планы социально-экономического развития опорных населённых пунктов Крайнего Севера обсуждались на заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика», которое состоялось 28 февраля, в День Арктики. Для каждого из опорных пунктов разработан мастер-план, определяющий концепцию комплексного развития территории, ключевые отрасли и приоритетные проекты. На заседании Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что одной из задач по итогам МАФ станет оперативное внесение всех мероприятий мастер-планов в национальные проекты.

«Во исполнение поручений Президента России и принятых стратегических документов по развитию арктических регионов правительство реализует социально-экономические программы, направленные на привлечение инвестиций в экономику региона, создание новых предприятий, модернизацию городов, а главное – повышение качества жизни людей в Арктике. Огромную роль в увеличении инвестиционной привлекательности региона играют созданные территории опережающего развития и особый экономический режим Арктической зоны России. Благодаря им уже реализуются почти 1000 новых проектов с общим объёмом инвестиций более 2 трлн рублей. И это только вложения резидентов. Всего объём реализуемых в Арктике инвестпроектов превышает 30 трлн рублей. Каждый шестой рубль ВВП России сегодня создается в Арктике», – заявил Алексей Чекунков в ходе заседания.

В свою очередь, председатель комиссии по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил провести в рамках Международного арктического форума заседание с участием глав арктических регионов, которые возглавляют другие комиссии Госсовета. В частности, в рамках программы также запланировано заседание комиссий по направлениям «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт».

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/realizatsiyu-master-planov-arkticheskikh-gorodov-obsudyat-na-maf-2025/

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