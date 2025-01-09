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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 15:30

Реализацию обновленного стратегического плана «На Севере – жить» обсудили на рабочем совещании в региональном правительстве

Сегодня Андрей Чибис провёл первое в этом году рабочее совещание в правительстве Мурманской области. Ключевой темой обсуждения стал обновленный стратегический план развития региона «На Севере – жить» до 2030 года.

Приветствуя коллег, Андрей Чибис отметил важность поэтапной реализации регионального плана, направленного на улучшение качества жизни северян. Его основа – национальные цели развития, обозначенные Президентом России. Напомним, план был утверждён на заседании правительства Мурманской области, которое состоялось 26 декабря 2024 года. Сейчас завершается работа над его оформлением в официальный документ.

«С сегодняшнего дня приступаем к его реализации. Хочу, чтобы мы подробно обсудили детали, обозначили спорные моменты с точки зрения практической реализации мероприятий, которые могут возникнуть, где и какая помощь необходима. Большая работа проведена, наша задача, коллеги, без каких-либо раскачек реализовать все то, о чем мы договорились», – отметил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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