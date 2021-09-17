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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 11:00

Реализацию проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» обсудили на заседании координационного совета

Текущий статус реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» сегодня обсудили на заседании координационного совета под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

Как подчеркнула вице-губернатор, реализация проекта находится на личном контроле первого вице-премьера Андрея Белоусова. Ключевыми в повестке встречи стали вопросы старта строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» и присоединение инфраструктуры МТУ к электросетям.

«В рамках дорожной карты, которую мы сегодня также рассматриваем, запуск рабочего движения намечен на конец 2023 года. В рамках строительства инфраструктуры уже построено 8 мостов и путепроводов, всего в проекте их 11. Общестроительная готовность на сегодняшний день составляет 56%, а готовность земполотна – 96%», – пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, очно и в режиме видеоконференцсвязи в заседании координационного совета приняли участие представители подрядчиков и заказчиков проекта – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, АО «Корпорация развития Мурманской области», ООО «УК «Столица Арктики», АО «РЖД», ФКУ «Ространсмодернизация», АО «ГТЛК», ООО «Морской торговый порт «Лавна»», АО «ТЭК МОСЭНЕРГО», АО «МОЭСК» и Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запада».

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