Реализацию проекта по модернизации сетей теплоснабжения и водоснабжения в ЗАТО Александровск Сергей Дубовой берёт на свой депутатский контроль

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в совещании по обсуждению вопросов модернизации сетей теплоснабжения и водоснабжения в ЗАТО Александровск. В мероприятии также приняли участие глава ЗАТО Ильяс Мазитов и представители ресурсоснабжающих предприятий.

-Тема острая и очень актуальная для жителей гарнизонов, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Необходимость обновления ветхой коммунальной инфраструктуры, которая не менялась 45 лет, здесь назрела давно. В рамках реновации ЗАТО и народной программы «На Севере - жить!» в 2024 году заключены долгосрочные контракты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения в Снежногорске и Полярном. Объём работ серьёзный и весьма непростой с учётом местного ландшафта и инженерных решений.

Сергей Дубовой увидел и оценил сделанное, посетив котельные и другие коммунальные объекты в Снежногорске и Полярном.

- Идёт завершающий этап работ, все необходимые материалы завезены, на некоторых объектах исполнено свыше 70 процентов запланированного, - отметил спикер Думы. – Общая длина участков тепловых сетей, планируемых к замене, составляет почти 9,6 км. В части водопроводной сети подлежит замене почти 15 км. Работы масштабные и очень ответственные, но и результат будет ощутимым для каждого жителя – бесперебойное тепло и вода в домах. Главная цель: подготовить жилищный фонд и его инженерное оборудование к эксплуатации в осенне-зимний период, а также обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона. За короткое северное лето нужно успеть сделать большой объём, поэтому работы будут вестись и в ночное время. В Полярном поверх старой теплотрассы параллельно прокладывается новая, материалы завезены. В Снежногорске также на месте все необходимое оборудование. Работы могут вестись круглосуточно. К сожалению, дискомфорта для населения на некоторое время не избежать, отключения будут, но ради стабильной и безаварийной работы коммунальных систем в дальнейшем, необходимо потерпеть. Понимая важность этих задач для живущих здесь людей, реализацию проекта беру на свой депутатский контроль.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34312/