Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов

Реализация проекта по созданию Северного широтного хода на Ямале возможна после стабилизации ситуации на рынке углеводородов, так как углеводородное сырьё должно составить основу грузопотока этой магистрали. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что реализация проекта Северного широтного хода на Ямале приостановлена. Он также сообщал, что к строительству СШХ вернутся после реализации проектов Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

У Северного широтного хода основными были нефтеналивные грузы, газовый конденсат. От того, как складывается сбыт этих продуктов, как формируется добыча на прилегающих месторождениях и как выстраивается логистика, от этого зависит эффективность Северного широтного хода. Опять же, сейчас рынки нестабильные — торговля нефтепродуктами и, в целом, углеводородным сырьем подвержена определенным изменениям и внешним воздействиям. Поэтому, когда на этих рынках стабилизируются условия, тогда и у Северного широтного хода появятся другие перспективы, — сказал Алексей Цыденов.

Он добавил, что СШХ, как и другие транспортно-логистические узлы, во многом зависит от ситуации на внешних рынках, для которых транспорт является обеспечивающей инфраструктурой.

СШХ должен был соединить Северную и Свердловскую железные дороги и стать элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала Арктической зоны РФ. Кроме того, проект может разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.