Реализована функция поиска соседей для участников программы «Гектар Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с декабря 2024 года в Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф» появилась возможность поиска соседей по смежным земельным участкам, предоставленным в рамках программы «Гектар Арктики», в целях коммуникации между владельцами участков.

Сервис «Чат с соседями» является удобным инструментом, позволяющим находить землепользователей смежных земельных участков или их представителей, находящихся поблизости (по общим границам или в непосредственной близости), и обмениваться с ними мгновенными сообщениями для решения общих вопросов по освоению земельных участков, предоставленных по программе «Гектар Арктики».

Чат доступен только авторизованным пользователям Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф», получившим в безвозмездное пользование земельный участок, в личном кабинете.

Инициировать поиск соседей смежных участков также можно, обратившись в Министерство имущественных отношений Мурманской области. Подробная информация о данной услуге, включая образец обращения, размещена на официальном сайте министерства.

Получить консультацию по процедуре поиска соседей можно по телефонам: 8(8152) 689-615, 8(8152) 689-629.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/