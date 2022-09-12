Реализоваться в жизни — значит создать семью и заниматься любимым делом

И для мужчин, и для женщин реализоваться в жизни означает прежде всего создать семью и заниматься любимым делом. Для самореализации мужчин важнее независимость, а для женщин — любовь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Реализоваться в жизни — значит прежде всего создать семью и вырастить детей: если речь идёт о мужчине, то в этом убеждены 39% россиян, если о женщине — то 41%. Важность любимого дела для самореализации мужчин отметил 31% опрошенных, женщин — 40%. Мнение о том, что реализоваться в жизни означает быть самостоятельным и независимым, более распространено в отношении сильного пола (27% против 23%). О необходимости достигать своих целей тоже чаще говорили применительно к мужчинам, чем к женщинам (26% против 21%). Высокий доход, как показатель реализации человека в жизни, в отношении мужчин отмечали 20%, тогда как в отношении женщин — лишь 13%. Важность карьеры для мужчин подчеркивали 20%, для женщин — 12%. То, что для реализации в жизни нельзя останавливаться в развитии, чаще говорили применительно к женщинам (21% против 18%).

Самореализация — это уверенность в себе: 15% респондентов говорят так о мужчинах, 19% — о женщинах. Крепкое здоровье россияне считают одинаково важным и для мужчин, и для женщин (по 14%). Реализоваться в жизни — значит найти свою любовь и достичь личного счастья: в отношении женщин это мнение высказали 25%, в отношении мужчин — 14%. Когда речь идёт и о мужчинах, и о женщинах, высокий профессионализм считают показателем их реализованности в жизни по 12% опрошенных.

Гендерные различия в отношении самореализации очень интересны. Так, например, мужчины, рассуждая о себе же, в качестве наиболее важных аспектов чаще называли работу, здоровье и любовь. Женщины же чаще считают, что реализовавшимися в жизни можно назвать тех мужчин, которые создали семью, обрели самостоятельность, построили карьеру и хорошо зарабатывают.

Рассуждая о своей реализации, женщины ставят на первое место работу, мужчины же главным для женщин считают семью. Практически в 2 раза чаще самих женщин мужчины говорили о том, насколько важна представительницам прекрасного пола любовь. Женщины же чаще говорят, что им для самореализации важнее работа, независимость, достижение целей, уверенность, профессионализм и карьерный рост.

Чем старше респонденты, тем чаще и в отношении мужчин, и в отношении женщин они говорят о том, что понятие самореализации включает создание семьи, любовь и заботу о здоровье. Россияне до 34 лет чаще считают, что реализовались те мужчины и женщины, что построили карьеру, достигли своих целей в жизни и высокого уровня дохода.