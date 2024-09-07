Реализуем программу «На Севере – твой проект» - приносим радость юным северянам

Ещё одна детская площадка появилась в Первомайском округе Мурманска благодаря программе «На Севере – твой проект» в рамках плана «На Севере - Жить!».

Новая современная площадка разместилась во дворе десяти домов по улицам Героев Рыбачьего, 41 – Крупской, 5.

Игровое пространство уже радует малышей и ребят постарше красочными элементами для весёлых игр. Площадка оснащена песочным двориком, детским городком, спортивным комплексом, качелями и качалками.

Как сообщает администрация города Мурманска, в осеннем голосовании прошлого года данный проект поддержали 470 северян. Так, в этом году по программе «На Севере – твой проект» реализуется 10 инициатив. А до 15 сентября на портале «Наш Север» (https://vk.cc/cunHCT) продолжается голосование за инициативы мурманчан, которые будут реализованы в следующем году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28433&page=1