Реальные истории северян могут лечь в основу фильма о современных чудесах на фронте и в приграничье

Стартовал всероссийский сбор историй о современных чудесах на фронте и в приграничье. Лучшие истории лягут в основу фильма – продолжения документально-театрального проекта «Народная история «Непокорённый Курск».

В центре будущей картины — реальные свидетельства людей о невероятных событиях: спасении в безвыходной ситуации, исцелении, обретении пропавших без вести, обращении к вере, встречах, изменивших судьбы. Главная тема фильма – равно как и всего проекта «Непокорённый Курск» – неразрывно связана с сохранением памяти о героизме защитников Отечества, личном мужестве на поле боя, в прифронтовой зоне и тылу.

В ходе работы над театральным проектом «Непокорённый Курск» с августа 2024 года его команда собрала более 300 подлинных историй, провела десятки творческих встреч и гуманитарных выездов, передала адресную помощь жителям приграничья, объединила волонтёров, медиков и участников СВО. За это время спектакль увидели более 6 тысяч зрителей в Курске, Москве, Красногорске, Новороссийске, Севастополе и на фестивале молодого искусства «Таврида.Арт» в Крыму. Главная особенность проекта в том, что что на сцену выходят непрофессиональные актёры – непосредственные свидетели и участники событий: жители приграничных регионов, добровольцы, военнослужащие и волонтёры, которые лично рассказывают свои подлинные, пронзительные истории.

Организаторы кинопроекта – команда АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город», кинокомпания «Симаков Видео Продакшн» совместно с участниками проекта «Народная история» – приглашают делиться личными историями всех жителей страны. Историю чуда можно направить до 31 октября 2025 года. Подробная информация – в группе АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город» в социальной сети «ВКонтакте».

Премьера художественно-документальной картины запланирована на август 2026 года. 

 

 

Фото: https://vk.com/wall-211274700_1605

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
