Реальные истории северян могут лечь в основу фильма о современных чудесах на фронте и в приграничье

Стартовал всероссийский сбор историй о современных чудесах на фронте и в приграничье. Лучшие истории лягут в основу фильма – продолжения документально-театрального проекта «Народная история «Непокорённый Курск».

В центре будущей картины — реальные свидетельства людей о невероятных событиях: спасении в безвыходной ситуации, исцелении, обретении пропавших без вести, обращении к вере, встречах, изменивших судьбы. Главная тема фильма – равно как и всего проекта «Непокорённый Курск» – неразрывно связана с сохранением памяти о героизме защитников Отечества, личном мужестве на поле боя, в прифронтовой зоне и тылу.

В ходе работы над театральным проектом «Непокорённый Курск» с августа 2024 года его команда собрала более 300 подлинных историй, провела десятки творческих встреч и гуманитарных выездов, передала адресную помощь жителям приграничья, объединила волонтёров, медиков и участников СВО. За это время спектакль увидели более 6 тысяч зрителей в Курске, Москве, Красногорске, Новороссийске, Севастополе и на фестивале молодого искусства «Таврида.Арт» в Крыму. Главная особенность проекта в том, что что на сцену выходят непрофессиональные актёры – непосредственные свидетели и участники событий: жители приграничных регионов, добровольцы, военнослужащие и волонтёры, которые лично рассказывают свои подлинные, пронзительные истории.

Организаторы кинопроекта – команда АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город», кинокомпания «Симаков Видео Продакшн» совместно с участниками проекта «Народная история» – приглашают делиться личными историями всех жителей страны. Историю чуда можно направить до 31 октября 2025 года. Подробная информация – в группе АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город» в социальной сети «ВКонтакте».

Премьера художественно-документальной картины запланирована на август 2026 года.

Фото: https://vk.com/wall-211274700_1605