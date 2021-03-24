Реальные располагаемые денежные доходы у северян снижаются

Мурманскстат опубликовал отчёт о социально-экономическое положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года.

Как сообщает статистическое ведомство, в 2020 году объём денежных доходов населения, по оценке, сложился в размере 408699 млн рублей и увеличился по сравнению с 2019 годом на 3,4%.

Потребительские расходы населения в 2020 году, по оценке, составили 279309 млн рублей и уменьшились по сравнению с 2019 годом на 3,9%.

Реальные денежные доходы, по оценке, в IV квартале 2020 года увеличились на 0,6% к соответствующему периоду 2019 года, в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 0,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в IV квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизились на 0,5%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 1,1%.