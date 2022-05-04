Реальные располагаемые денежные доходы жителей Мурманской области в 2021 году увеличились на 2,3%

Мурманскстат опубликовал сведения о среднедушевых доходах населения Мурманской области в 2021 году.

Как сообщает ведомство, в 2021 году среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области, по оценке, составили 51166 рублей и увеличились по сравнению с 2020 годом на 9,7 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2021 году к 2020 году увеличились на 2,3 процента.