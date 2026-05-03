Реальные зарплаты в феврале выросли в РФ на 8,6%

Как сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат), рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2026 года составил 8,6% в годовом выражении после также 8,6% в январе, 2,4% в декабре, 5,8% в ноябре, 6,1% в октябре

Напомним, в целом за 2025 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 4,4%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в феврале 2026 года составила 103 тысячи 900 рублей, увеличившись на 15,0% по сравнению с февралем 2025 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от сентября, будет уточнён в мае), рост реальных заработных плат в РФ в 2026 году ожидается на уровне 2,4%, в 2027 году - 3,9%.