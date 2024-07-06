Ребята из Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» узнали об инвестпотенциале региона

40 школьников из Апатитов, Полярных Зорь, Мончегорска, Кировска, Ловозера, отдыхающие в центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», приняли участие в уроке, посвящённом инвестпотенциалу региона.

Сотрудники Корпорации развития Мурманской области рассказали ребятам, чем привлекательна Мурманская область, почему в Заполярье приезжают всё больше молодых специалистов и туристов, какие проекты реализуют компании: от крупных промышленных, до социально-значимых объектов. Также в формате викторины ребята узнали о перспективных отраслях, которые развиваются в регионе.

Напомним, что с ноября 2023 года Корпорация развития проводит экскурсии для организованных групп. Ознакомиться с правилами и подать заявку на посещение Корпорации развития можно через Инвестиционный портал (раздел «Школьникам и студентам») по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru