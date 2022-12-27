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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.22 08:45

Ребята из Ковдора первыми получили подарки от северян в рамках акции «Новогоднее чудо»

В преддверии праздников Единый волонтёрский центр провёл новогодние акции «Новогоднее чудо» и «Душа с душою говорит» для подопечных комплексного центра социального обслуживания в Ковдоре.

Волонтёры передали подопечным Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения новогодние подарки, собранные жителями Мурманской области в рамках акции «Новогоднее чудо». Напомним, каждый декабрь акция проходит во всех детских социальных учреждениях региона уже на протяжении 14 лет, а с 2020 года проект реализуется Единым волонтерским центром. Порядка полутысячи подарков приобрели неравнодушные северяне, которые узнали о детских мечтах из открыток, украшающих елки в торговых центрах, фитнес-клубах и зданиях администрации. В эти выходные подарки начали доставлять по области. Организовать праздничное настроение для ковдорчан помогли ребята из местного добровольческого движения «Импульс».

«Единый волонтёрский центр никогда не был в Ковдоре, мы хотели познакомиться именно с местным сообществом волонтёров, с ребятишками из социальных учреждений. Я рада, что здесь добровольческое движение развивается столь успешно: в Ковдоре работают более 10 таких организаций. Ребята, с которыми мы познакомились, – очень активные и отзывчивые. Гордость берет за нашу молодёжь», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Также волонтёры вручили пожилым постояльцам стационарного отделения 40 картин в рамках проекта под названием «Душа с душою говорит». Это уже 7 акция в рамках проекта в Мурманской области: профессиональные художники и любители передают свои картины постояльцам домов-интернатов, а волонтеры их обрамляют, упаковывают и привозят в социальные учреждения. Проект «Душа с душою говорит» объединяет не только неравнодушных художников, которые хотят подарить частичку своего творчества пожилым людям, но и регионы: Мурманскую, Тверскую, Ростовскую, Московскую, Новосибирскую и другие области. За два года одинокие бабушки и дедушки из Мурманска, Оленегорска, Североморска, Мончегорска и Ковдора получили более 540 картин для украшения личных комнат и общих зон учреждений.

«Единый волонтёрский центр существует уже 3 года. Он объединил волонтерские сообщества региона для выполнения программы «Мы – вместе!». Изначально центр помогал одиноким пожилым людям, которые находились дома в самоизоляции во время пандемии. Помимо этого, Единый волонтерский центр участвует в акциях, которые связаны с событиями, а также помогает северянам и волонтерам из муниципалитетов реализовывать свои инициативы, поддерживает жён военнослужащих, находящихся на СВО», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сейчас волонтёры продолжают собирать работы мурманских художников для пожилых северян. Картины можно передать по адресу: Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5. Подробности на странице Единого волонтёрского центра в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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