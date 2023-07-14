Ребята из Терского района побывали на берегу Белого моря

В старинное поморское село Заполярья – Кашкаранцы – приехали 35 ребят из летних лагерей Терского района и команда «Движения Первых». Для юных северян была организована интересная познавательная программа.

В Кашкаранцах находится действующий маяк – узнаваемая достопримечательность Терского берега Кольского полуострова. В настоящее время его облагораживают участники экологического проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области. На волонтёрскую базу в гости заехали школьники отдалённых населённых пунктов Терского района: Умбы и Варзуги, а также команда «Движения Первых».

Встретиться с ребятами приехали Мария Чернышева – председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области и Алина Киселёва – представитель федерального офиса по координации СЗФО «Движения Первых».

«В самих Кашкаранцах школы нет, а вот в ближайших населённых пунктах первичные отделения «Движения Первых» уже открыты. Для ребят сегодняшнее мероприятие стало настоящим путешествием, дало возможность познакомиться с достопримечательностями села, пообщаться, весело и познавательно провести время. Спасибо Единому волонтёрскому центру за помощь», – рассказала председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области Мария Чернышева.

Волонтёры во главе с руководителем Единого волонтёрского центра Евгенией Чибис рассказали ребятам о добровольческих акциях и показали, что они делают в рамках проекта «От родника до океана. Маяки». Главная цель – привести в порядок территорию действующего маяка. Более 50 волонтёров объединились, чтобы помочь местным жителям его облагородить. Новый проект стал продолжением экологических акций Единого волонтёрского центра Мурманской области. Ребята оценили масштаб работ и загорелись желанием заниматься добровольчеством.

«Личный пример всегда заразителен, а здесь ребята увидели 50 человек со всей Мурманской области, есть добровольцы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга – многие взяли отпуск на работе, чтобы приехать этим летом в село Кашкаранцы и сделать доброе дело. Уверена, такие истории не могут не вдохновить тоже попробовать себя в волонтёрстве», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, после беседы с волонтёрами юные северяне приняли участие в интерактивном занятии от «Проектного офиса развития Арктики (ПОРА)», на котором они познакомились с белым медведем с помощью «Серьёзной книжки про белого мишку», сконструировали собственный оригами-ледокол и отправились в интерактивное VR-путешествие в Арктику.

Завершилось мероприятие весёлыми стартами, подготовленными командой «Движения Первых» Мурманской области. Ребята получили заряд бодрости, хорошее настроение, массу положительных впечатлений и подарки.

Фото: https://gov-murman.ru