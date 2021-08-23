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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.21 16:00

Ребята из трудового отряда «СУЭК» обновили мемориал в Долине Славы

Заключительная рабочая смена участников трудового отряда «СУЭК» (ТОС) прошла по традиции в Долине Славы. Ребята приводили в порядок мемориал «Высота 258,3». Им предстояло обновить краску на касках, привести в порядок территорию вокруг памятного места.

Однако перед этим детям сотрудников Мурманского морского торгового порта рассказали про историю этого места. Вершина сопки изрыта многочисленными воронками и буквально на каждом шагу попадается напоминание о тех страшных событиях. В годы Великой Отечественной войны на высоте 258,3 шли ожесточенные бои. Вскоре после начала боевых действий на Кольском полуострове – 14 июля 1941 года её заняли немцы. Между тем высота была стратегически важна, поскольку господствовала над правым берегом Западной Лицы. Спустя пять месяцев советскими солдатами удалось ее отбить. В течение 11 суток высота переходила из рук в руки. Защитники советского Заполярья потеряли здесь 1156 человек убитыми, 2235 ранеными и пропавшими без вести. 1 января 1942 года немцы снова овладели высотой и не покидали ее до октября 1944. Тогда, в ходе начавшейся Петсамо-Киркенесской операции, они, остерегаясь окружения, покинули высоту без боя. Погибшие там морские пехотинцы и воины 52-й дивизии все послевоенные годы оставались лежать на поле боя. Сбором и захоронением их останков поисковики во главе с Львом Журиным смогли заняться лишь в 1980 году. Спустя еще семь лет на месте захоронения советских воинов сотрудниками Мурманского морского торгового порта был установлен этот памятник.

«Ребята прониклись рассказом о тех трагических событиях, поэтому очень аккуратно и бережно приводили в порядок мемориал. По завершении работ мы установили новые венки. Поэтому участники Трудотряда во время смены не только меняют пространство вокруг себя, улучшая его, они и сами становятся лучше – более осознанными, эрудированными, взрослея прямо на глазах», - делится специалист отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Ольга Оралова.

Напомним, трудовые отряды «СУЭК» - проект, реализуемый на всех территориях присутствия АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Организация летнего трудового отряда в Мурманске осуществляется АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации г. Мурманска.

Главные цели проекта: обеспечение сезонной занятости подростков в период летних каникул, организация их досуга, помощь в профориентации, формирование бережного отношения к объектам городской инфраструктуры, изучение истории и памятных мест.

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