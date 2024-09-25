Ребята из ЗАТО город Островной стали участниками профильной смены в центре «На Севере – жить!»

В региональном центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» завершилась профильная смена с участием юных жителей одного из самых отдаленных населенных пунктов Мурманской области – ЗАТО г. Островной.

Для ребят подготовили насыщенную программу, включавшую спортивные соревнования, игры, поездки. В рамках занятий «Жить, учиться, работать на Севере!» прошла экскурсия по территории производственного отделения «Северные электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада «Колэнерго», а на обратном пути ребята заехали в туристический комплекс «Легенды Севера». Тематическая смена называлась «На Севере – жить!», за прошедшую неделю гости из Островного узнали о регионе много нового и интересного.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, центр «На Севере – жить» был создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2023 году, с открытия в центре побывали более 4 тысяч детей. Попасть в него может любой школьник региона в возрасте от 8 до 17 лет, для этого родителям нужно обратиться к классному руководителю или в управление образования муниципалитета, чьи контакты опубликованы на сайте профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/