Ребятам - «за ленточку»: североморцы собрали очередную партию гуманитарного груза для бойцов, мобилизованных из Мурманской области.

Ещё одну партию гуманитарной помощи, сформированную североморцами при координации администрации муниципалитета, отвезли на региональный склад, откуда в составе общего груза она будет отправлена ребятам, мобилизованным из Мурманской области.

На этот раз собрали рации, аккумуляторы, зарядные устройства, бинокль ночного видения, сварочный аппарат, оптиковолокно, моторное масло, мышеловки, лопаты, инструменты, брезент, антидроновые плащи, маскировочные сети.

В каждой коробке гуманитарного груза, отправленного в зону специальной военной операции, находится частичка тепла родного дома, поддержка земляков и напоминание о том, что бойцов ждут и ими гордятся, отмечает администрация муниципалитета.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19869-rebyatam-za-lentochku/#news-gal-2