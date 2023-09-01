Ребятам желаю успехов в учёбе, преподавателям – хороших и благодарных учеников: Андрей Чибис принял участие в торжественной линейке в школе №1 Мурманска

Сегодня в России отмечают День знаний. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян на торжественной линейке в школе №1 Мурманска.

«Сегодня более 140 тысяч учеников, студентов по всей Мурманской области пришли за знаниями, и я всех с этим праздником поздравляю. Этот день важен для всех, независимо от возраста, но особо волнителен для первоклашек. Это новая пора в жизни, она непростая, но очень интересная, и очень полезная. Мы учимся всю жизнь, но именно школьная пора закладывает фундамент для решения любых задач уже во взрослом возрасте. Наши дети смелые, непосредственные, они лучше нас. Это наше будущее, и оно замечательное. Всем ребятам желаю успехов в учёбе, преподавателям – хороших и благодарных учеников. И конечно, поздравляю родителей с этим важным днём – именно от них зависит, какими вырастают ребята», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что в Мурманской области уделяется большое внимание образовательной инфраструктуре: в этом году в рамках плана «На Севере – жить» по проекту «Арктическая школа» обновлены уже 200 пространств в образовательных учреждениях, 62 «Точки роста» в рамках реализации национального проекта, сегодня открывается второй «IT-Куб», а также идёт активное строительство двух новых школ в Мурманске, нового корпуса школы в Печенге.

Кроме того, сегодня после капитального ремонта открылись шесть школ, в их числе – мурманская школа №1, расположенная на улице Капитана Буркова. Учреждение в этом году отмечает 88-летие, с 1 сентября здесь начали учиться 75 первоклассников, всего в школе более 300 учеников.

«Поздравляю школу действительно со вторым рождением. Здесь кардинально обновлено абсолютно все, и школа получилась классная, красивая, добротная. Очень непросто всегда заниматься реконструкцией старых зданий при новых требованиях. Я несколько раз был здесь в процессе строительства, и впечатления самые лучшие – задуманный проект получился. Мы это видим, дети, учителя. Благодарю всех, кто участвовал в работе. В том числе компанию «НОВАТЭК», которая в рамках соглашения о социальном партнёрстве закупила современную мебель и современное оборудование», – отметил Андрей Чибис.

«За время ремонта мы не просто реконструировали, а фактически заново перестроили здание. Благодаря поддержке губернатора и участию компании «НОВАТЭК» в учреждении появилась новая мебель и оборудование. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что это не только старейшая, но и самая современная школа города-героя Мурманска. Это школа №1 во всех смыслах», – отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://gov-murman.ru