Рецепт ухи отдела специального назначения «Айсберг» войдёт в электронную книгу любимых рецептов спецназа ФСИН России

К 30-летию со дня образования отделов специального назначения ФСИН России, который будет отмечаться 13 ноября, готовится выпуск электронной кулинарной книги любимых рецептов спецназа.

Бойцы ОСН «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области внесли свою лепту в создание «вкусной» книги, поделившись пошаговым видеорецептом приготовления любимой в заполярном крае ухи.

Безусловно, самой аппетитной ухой заслуженно считается та, которая приготовлена в котелке на костре. Многим знакомо, как прекрасно после изнурительного похода посидеть у потрескивающего костра и поесть ароматной наваристой ухи, пахнущей дымком. Поешь такой ушицы – силы вернулись, а усталость куда-то ушла.

Рецептов настоящей ухи существует превеликое множество. Зачастую, это связано с рыбой, которая обитает в водоёмах того или иного региона.

Сотрудники «Айсберга» решили показать коллегам, как в полевых условиях приготовить уху сразу из трёх видов морской рыбы, которая водится в северных водах: сёмги, горбуши и трески. Только из одного сорта рыбы такой вкусной ухи не получится, утверждают бойцы спецназа.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в арсенале мурманского спецназа имеется ещё много сытных и интересных блюд, которые они готовят в полевых условиях, но, как признаются сотрудники «Айсберга», уха из морской, озёрной или речной рыбы остаётся одним из самых любимых блюд!

Теперь в электронной кулинарной книге рецептов спецназа ФСИН можно будет прочитать и посмотреть пошаговый процесс приготовления северной тройной ухи по рецепту ОСН «Айсберг».

Рецепт отдела специального назначения «Айсберг» войдёт в электронную книгу любимых рецептов спецназа ФСИН России